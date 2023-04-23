張敬軒宣布開棟篤唱𧨾港人開心 讚姜濤回應批評態度好 (19:52)

張敬軒今日為演唱會Blu-ray舉行簽唱會，吸引近千粉絲捧場，有歌迷更提早至今日凌晨12時到場霸位。軒仔在活動上獻唱新歌、與粉絲玩遊戲，並預告正籌備棟篤唱，希望成為首位舉辦棟篤唱的歌手。他受訪時笑指這天是「軒公開庫」兼放題，首次玩遊戲時被歌迷餵食提子，又與他們拖手和擁抱，內心很忐忑。軒仔說︰「我本身很內斂，但其實也開心，疫情時難與歌迷有身體接觸。」6月演唱會場數5變11，他被問到會否騷肌時賣關子：「我有跟Tyson Yoshi的教練操練，但未必有毅力和恆心操出他的身形。」

軒仔父親早前在廣州家中昏迷，軒仔指爸爸目前情况穩定，最好命是娶了個好老婆。他說︰「爸爸當晚在洗手間暈倒，媽媽嚇到『鼻哥窿冇肉』。她用盡從劇集、電影學到的方法叫醒爸爸。爸爸是個大細路，很不聽話，新冠病毒康復後拒看中醫調理，身體變差。他很喜歡吹笛，變回『一線』後立即吹笛吹了3個鐘。我估計，他是吹笛吹暈了自己。經過此事後，他開始乖，肯吃中藥、做針灸。」談到父母將來港定居，軒仔說母親早已習慣香港生活，本身是北方人的爸爸就需要適應飲食。他已吩咐工人姐姐學煮他找回來的北方菜食譜︰「是時候叫姐姐『炮製』一下爸爸，作為姐姐退休前的告別作。（日後多抽時間陪父母？）我向來是以他們為先，希望能兼顧到工作和家人，我會高度戒備去照顧他們。」

談到籌辦棟篤唱，軒仔覺得香港人現在不開心，希望為大家帶來快樂。他說︰「我會視胡楓為榜樣，向開心果的方向發展。」姜濤唱功被周啟生批評，軒仔說︰「知道姜濤及每位MIRROR成員也用心學唱歌和演戲，不斷追求進步。「我有看姜濤的回應，他的態度很好。玉不琢不成器，我也是在批評考驗下成長。」至於好友林家謙在金像獎演出被網民狠批，軒仔指對方從不主打跳唱，一直以怕醜仔、文青形式演出，對方當晚的感覺很青澀，很切合歌曲。他說︰「我很喜歡這個表演，但觀眾當然有權喜歡或不喜歡。」

（即時娛樂）