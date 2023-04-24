陳連結婚｜開門利市131萬4千？ 陳自瑤化身「索爆姊妹」 (12:44)

陳家樂和連詩雅（Shiga）今日（24日）結婚，在尖沙嘴某酒店舉行儀式，兄弟團包括衛詩雅﹑朱栢康和岑珈其等，姊妹團則有陳自瑤（Yoyo）和梁諾妍等。

姊妹團之一的Yoyo被問到接新娘時，姊妹們使出什麼辣招？她說：「玩咗幾個遊戲，新娘Shiga鍾意美少女戰士，所以要新郎家樂和兄弟著美少女戰士裙載歌載舞，家樂好落力、好好笑，仲有估歌仔。不過便宜咗新郎哥，高難度動作全部由兄弟擋晒，連兄弟都睇唔過眼，今次玩新郎比較溫和，大家都惜住佢。」

說到開門利市是否很豐厚？她表示OK，但沒兄弟團說的百幾萬誇張。說到黃翠如未能出席見證Shiga出嫁，Yoyo表示：「沒辦法，翠如要拍旅遊特輯，她都好無奈，不開心。」Yoyo送了利市給一對新人，還有一份神秘禮物。會否催Shiga生BB？Yoyo透露Shiga也想生BB，但閨房事他們懂得處理，她也希望盡快收到好消息。

兄弟團之一的衛詩雅表示，凌晨4時已起牀，即打電話給新郎哥陳家樂，因擔心他睡過頭，她說：「他凌晨2時還未睡，在群組不停說好緊張，所以我一起身就打電話給他，但沒人接聽，到5點才聽電話。」

陳家樂和兄弟團早上7時接新娘，衛詩雅表示過程順利，但大部分遊戲都由兄弟團負責玩，陳家樂只穿美少女戰士裙唱歌跳舞。問到姊妹團沒設計遊戲糟質家樂？衛詩雅說：「她們都有叫新郎玩下，但沒時間，而且有朱栢康頂晒。」問到開門利市？她表示$1314000，寓意一生一世，但她爆開門利市看來好薄。

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（即時娛樂）