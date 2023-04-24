49場《愛我別走》完美落幕 林海峰放大假 黃子華發文訴心聲 (14:37)

由黃子華和林海峰（Jan）合演共49場的舞台劇《愛我別走》，昨晚（23日）完美落幕，Jan今天（24日）開始亦放大假，電台節目由泰山代班，Jan在社交網貼出和子華及「中間人」編劇莊梅岩合照，他寫道：「如果係冇個中間人，呢兩位人兄可能真係冇乜機會會坐埋一齊。」

黃子華的facebook專頁則貼了樹景照，並留言：「過後總是覺得匆匆，世情如是，人生如是。黃先生過去一年做了九十九場舞台劇，林先生恐怕也做了七，八十場。某些晚上會聲沙，力歇，難以為繼。但落幕後才一天，又恍似別人遙遠的故事了。新一天，祝願林先生，和所有同台的好友，和所有在不同的舞台扮演著不同角色的朋友，能夠用最愉快的心情，細味衝衝匆匆的每一天。」

至於《愛我別走》舞台劇的fb專頁，昨天亦貼出台前幕後大合照，並留言：「49場嘅《愛我別走》終於嚟到尾場，望到終點喇，就好似林公子咁講，呢三個月就好似跑咗一場馬拉松咁，由前期準備到落場跑，能夠沿途欣賞美麗風光，全靠喺每一段路都為我哋打氣吶喊嘅觀眾朋友，你哋嘅掌聲笑聲就係我哋嘅Energy Gel，畀咗好大動力我哋衝落去，多謝你哋！而長跑又點少得一班戰意高昂嘅台前幕後戰友們呢？喺度借大家嘅Like去多謝我哋嘅團隊，有今生有來世，下次再一齊跑，跑出去，跑遠啲。」

（即時娛樂）