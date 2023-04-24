《法言人》幕後功臣曝光 朱滙林標準無綫劇迷 等足16年圓夢演大律師 (17:31)

無綫劇《法言人》播了兩星期，據劉家豪及陳志江透露，編審團隊為呈現準確法律知識及審訊程序，到不同法庭旁聽，想盡辦法請教律師、師爺，甚至法官，期間最大功臣，是劇中飾演麥大狀的朱滙林（William），他不但給編劇團隊提供大量法律書籍，還幫劇組邀約到訪清洪大律師的律師樓，在劇本上每個有關法律的字眼，都幫忙糾正。陳志江說：「William真係好幫手，佢為咗解答我哋啲問題，睇咗好多同法律有關嘅書同新聞，因為佢話驚自己未必Update，所以要做好多功課，又幫手打咗好多電話去尋求專業意見。」

William當年在港大修讀法律學院時，曾到清洪律師樓當暑期實習，為幫《法言人》編審團隊，William提供協助，並碌盡人情卡：「我有幫手約律師，有啱啱畢業準備做大律師、又有做咗一段時間嘅，同埋約咗個做師爺嘅Uncle，等編審可以了解佢哋嘅工作。」

自小已成績優異的William，小時候第一志願並非做大律師，而是加入無綫拍劇，皆因他是百分百電視迷：「讀Law之前我不嬲都想讀藝訓班，但咁啱嗰幾年冇公開招募，咁咪同自己講：『繼續讀書啦』。當年好彩考到好成績入到法律系，本身都諗住做律師，但好衰唔衰睇到《衝上雲霄》，就想去考飛機師。我第一次考試係衰咗，但因為一年內唔可以再考，咁就我做住空少先然後再考，點知都係唔得。」

William在約25歲時等到良機，並透過一個比賽加入無綫，起初主要負責主持工作，等足3年才有機會圓夢拍劇。William說：「我想入TVB做演員，純粹係因為鍾意TVB嘅劇，純粹係由細睇到大仲要停唔到，記得當年高考，我要睇完《十月初五的月光》同《男親女愛》先可以瞓，呢個係我唯一減壓方法。」

（即時娛樂）