木村拓哉「風間」上身𥄫實演員步操 新垣結衣為演人母做足功課 (19:39)

由木村拓哉主演的日劇《風間公親－教場0－》，甫開播便位列今年日劇首播收視之冠，而新垣結衣亦將強勢登場，劇集逢星期二下午在「黃Viu煲劇平台」免費上架。

承上集結尾，《風間公親－教場0－》第二集講述被調任到搜查一課的瓜原潤史（赤楚衛二飾），跟隨刑警教官風間公親（木村拓哉飾）學習成為真正刑警的必要技能，可是風間卻要求他主動調職。面對風間的地獄式指導，瓜原不但未有放棄，還在解決一宗小學教師被殺案的過程中，看清了自己的弱點，最終得到了風間的認可，並在「風間道場」畢業。

此時單親媽媽女警隼田聖子（新垣結衣飾）步入風間的辦公室，2人作簡單介紹後，本集在聖子神情緊張的定格下劃上句號。在第三集預告中，風間再度發揮無情本色，更命令聖子：「答不出來，就給我回派出所！」

新垣結衣在《風》第3集登場，日媒更預測有望刺激收視！日前結衣和劇中另一女神白石麻衣受訪時，大談開拍前的準備，以及和木村相處時的點滴！

為了演活單親媽媽一角，結衣在拍攝前曾向友人取經：「我很看重聖子作為母親的獨有視覺，所以會和生過孩子的朋友聊天交流，然後再調整台詞，例如一些語氣和反應。」

她也透露和「風間」合作順利：「比起特別篇，這次和風間的距離更近，不但有恰到好處的緊張感，我們也會邊交流邊認真地拍攝。風間擁有統領全局的強大力量，所以每一集都會有著不同的氛圍。」

麻衣則大讚木村貼心：「他會給我表演上的建議，平時也很用心，教我扮演刑警的要領，真的非常親切！」

近日木村亮相早晨節目時，笑言曾經在沒有戲分的情况下「風間上身」，到現場觀看年輕演員練習敬禮和步操：「我一直在想，我能不能做一些事情輔助他們呢？所以我出現在那個場景，但是大家都在拼命練習，如果我只穿著自己的衣服輕鬆圍觀，這樣非常失禮！後來我和服裝人員商量後便把戲服穿上，來勢洶洶地觀看了大家的訓練。」

（即時娛樂）