4.29全港戲院日30蚊睇戲 61間戲院梗有一間喺左近 (23:19)

香港戲院業因新冠病毒肆虐，過去3年間被勒令停業267天，加上種種防疫限制，令戲院營運遇到不少困難。現時，疫情退卻，防疫限制也隨之撤銷；香港戲院商會希望鼓勵觀眾重新感受戲院獨有的集體觀影體驗及各院線提供的多種放映格式，因此破天荒集結所有會員定於4月29日(本周六)舉行「全港戲院日」，推動市民踴躍回到戲院作為娛樂日常。

4月29日「全港戲院日」舉行當天，全港所有戲院票價一律港幣30元正 (長者首場優惠票價如低於$30，將維持不變)，觀眾可以$30優惠票價到全港任何戲院，欣賞上映中任何放映格式的電影。本會希望藉舉行是次活動，號召全港市民踴躍到戲院享受集體觀影體驗，並可嘗試欣賞不同的放映格式及貴賓院。業界冀望活動讓觀眾重新感受到戲院觀看電影是不可取代的消遣娛樂，活動過後也會選擇到戲院觀看電影。

香港戲院商會理事長袁彥文先生表示：「『全港戲院日』是破天荒的業界活動，我們不斷提升影院的觀影質素，為觀眾帶來不同視聽享受，期望戲院業界復甦，迎來更多千萬及過億票房的電影。活動能夠成功推出，首要是得到香港電影發展基金及創意香港全力支持；同時亦有賴片商，發行商及所有業界鼎力支持，才得以付諸實行。

早前，活動亦得到演藝界台前幕後精英為「全港戲院日」錄製短片，呼籲市民踴躍支持活動，以$30到戲院嘗試不同放映格式。

香港戲院商會主辦，電影發展基金及創意香港資助，「全港戲院日」將於4月29日舉行，是「開心香港」及「香港流行文化節2023」活動之一。活動當日的戲票將於4月27日早上11時後，陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售，戲院票房每人每次最多只可購買4張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準。

全港戲院日Cinema Day的Facebok上載「全港戲院日」宣傳短片，參與拍攝藝人有呂爵安、張繼聰、楊偉倫、錢嘉樂、湯盈盈、袁澧林與劉俊謙等。同時列出全港各區的戲院，方便大家搵戲院。

各區戲院如下：

港島

中西區

英皇戲院 (中環娛樂行)│MOViE MOViE Pacific Place│PALACE ifc│高先電影院

灣仔區

英皇戲院 (銅鑼灣時代廣場)│皇室戲院│Cinema City JP│總統戲院

東區

ACX Cinemas @北角匯│新光戲院│MOViE MOViE Cityplaza (太古城)│MCL 康怡戲院│Cinema City 柴灣│嘉禾銀河廣場│

南區

MCL 海怡戲院│MCL 數碼港戲院

九龍

油尖旺區

英皇戲院 (尖沙咀 iSQUARE)│K11 Art House│海運戲院│

PREMIERE ELEMENTS│百老匯電影中心│旺角百老匯戲院│B+ Cinema MOKO (旺角東)│Cinema City 朗豪坊│新寶戲院│the sky

九龍城區

嘉禾黃埔│寶石戲院│影藝戲院 (九龍城)

深水埗區

Festival Grand Cinema│嘉禾 V WALK│MCL 長沙灣戲院│CGV Cinemas D2 Place

黃大仙區

MCL Cinemas Plus+ 荷里活戲院│嘉禾啟德

觀塘區

MCL 淘大戲院│MCL 德福戲院│嘉禾 MegaBox│星影匯│B+ Cinema apm (觀塘)

新界

葵青區

葵芳百老匯戲院│Lumen Cinema│影藝戲院 (青衣城)

荃灣區

英皇戲院 (荃灣荃新天地)│荃灣百老匯戲院│Candy Park by Cinema City

屯門區

英皇戲院 (屯門新都商場)│StagE│凱都戲院│巴黎倫敦紐約米蘭戲院

西貢區

英皇戲院 (將軍澳康城)│Star Cinema│MCL 新都城戲院

沙田區

英皇戲院 (馬鞍山新港城中心)│Movie Town

元朗區

嘉湖百老匯戲院│MY CINEMA YOHO MALL

北區

MCL 粉嶺戲院│嘉禾粉嶺

大埔區

嘉禾大埔

離島區

MCL 東薈城戲院

(即時娛樂）