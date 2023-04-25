鄭嘉穎笑老婆演技冇進步 陳凱琳稱兩公婆再拍劇機會微乎其微 (14:57)

陳凱琳（Grace）與老公鄭嘉穎早前為新樓盤拍宣傳短片，2人在片中做回自己，在不同地方穿梭打卡，並公開夫妻日常生活模式。片中見到Grace和嘉穎如何「分工合作」，而Grace在廚房炮製豐富美食，笑言老公已擁有世上最好的廚師，嘉穎也藉此公開大讚太太「入得廚房，出得廳堂」。

Grace與嘉穎夫妻檔上陣，他們表示很久沒拍這類有對手戲的影片，這亦是他們繼2016年《殭》後，再度一齊做對手戲，默契依舊。不過問到嘉穎有沒有覺得Grace演技進步，他想也不想答道：「無。」2人還大笑起來，Grace聞言撒嬌：「佢話我冇演技呀！呢次邊叫演戲呀！要有啲浮誇，有啲幽默呀，都唔係真正演戲！」

由於家中有3位小朋友要照顧，他們坦言很難一齊拍劇，機會可說是微乎其微，因雙方已有共識，只要其中一方工作時，另一方便會照顧家庭，這樣才可以令對方專心工作。問到他們可曾幻想過一齊拍劇，2人想演什麼角色，Grace表示想演敵對關係角色，而嘉穎就覺得可以拍《史密夫決戰史密妻》（Mr. & Mrs. Smith）類似題材，他認為不但很有型，亦會很好玩。

隨住3位小朋友長大，嘉穎指必須要有一定活動空間供他們「放電」，所以挑選住宅時，會著重附近環境、配套設施，最好能有多些自然環境讓小朋友接觸。

（即時娛樂）