曾志偉爆李佳龍婷吳大強多Job 《聲夢3》延至明年初再辦 (16:58)

曾志偉坦言《中年好聲音》 屬小兵立大功，所以他們開心到不得了。（劉永銳攝/資料圖片）

曾志偉否認《中年好聲音》賽果造馬，又指冠軍的周吉佩，其工作量不及李佳﹑龍婷及吳大強。（劉永銳攝/資料圖片）

曾志偉、陳百祥、陳展鵬、單文柔、張頴康、李思雅、蘇志威，今天（25日）到清水灣出席《福幼慈善高爾夫球賽》，大會公布賽事籌得80萬。身為無綫總經理的曾志偉表示，上午為善慈落場打波，下午會趕回公司開會，因為今年好多綜藝節目排隊處理，如《中年好聲音2》、《國際中華小姐競選》、《香港小姐競選》、台慶騷、音樂頒獎禮等。

提到《中年好聲音》賽果惹做馬之嫌，有指周吉佩夠年輕有商機，因而被選為冠軍得主，志偉說：「邊有做馬吖？我哋冇阻評判評分，亦有核數師，本來想安排核數師上《東張西望》澄清，但覺得唔使太嚴重，公司簽晒100強參賽者，若果要做馬都揀年紀大參賽者，證明真係中年好聲音，𠵱家最多工作唔係後生嘅周吉佩，而係是龍婷、李佳、吳大強，吳大強已經接咗廣告，仲勁過佢個仔。」

志偉稱《中年好聲音2》現已接受報名，歡迎藝人、首季被淘汰的參賽者再參加，他說：「其實我都推薦過一啲人參加首季賽事，只係被淘汰咗，冇諗過參賽者水準咁高。」

至於無綫是否投放資源《中年好聲音2》，取消製作《聲夢傳奇3》？志偉否認：「《中年好聲音》 係小兵立大功，所以我哋開心到不得了，過往《聲夢傳奇》賽事用最多錢製作，《聲夢傳奇3》推遲到明年初再辦，皆因目前想先做好第1、2屆聲夢歌手。」

（即時娛樂）