菊梓喬盼明年圓紅館夢 想跟Gigi合作 拍拖穩定先公開戀情 (23:17)

Hana 與吳卓羲的緋聞傳出多時，但每被問到都支吾以對。（資料圖片/劉永銳攝）

Hana感覺到有很多粉絲已離她而去，社交平台粉絲留言，明顯少了一大截。（劉永銳攝）

菊梓喬（Hana）將於5月再踏九展Star Hall舉行演唱會，亦是她相隔4年再於九展開騷，舉行《菊梓喬Hanafinity演唱會2023》，更選擇「520」這個特別日子開騷，她解釋：「只因為有期， 但準備時間趕急，動作要加快，係一個挑戰，不過覺得好玩，4年前開完騷，原本計劃好快開part2，可惜遇上疫情擱置，今次並非part 2，係全新班底，亦係下半年巡迴演唱會開始。」

至於可會挑戰跳唱？她說：「要睇排舞老師覺得我可以跳乜嘢舞，但唔跳K-pop，可能挑戰現代舞，藝術感多啲，之前開騷都試過跳舞，唔掂啦，唔跳嗰啲，真係嚇親街坊，就好似音樂都有好多種，要揀啱自己嗰隻。」

Hana已在九展第3次開騷，但仍未踏上紅館舞台舉行個唱，Hana表示一直有申請，但未能成功，相信最快排到明年，她信心十足說：「紅館夢一定會實現，我算到2024年係好年，應該差唔多，仲要儲多啲粉絲，太耐無見佢哋，要見多啲，做番多啲音樂工作。」

她感覺到有很多粉絲已離她而去，社交平台粉絲留言，明顯少了一大截，她說：「覺得少咗，以前有幾百個留言，𠵱家得番百幾個，我唔開心囉，係咪唔愛我？唔想要我？所以『520』開騷，唔好唔要我呀！」

有指公司將資源重點投放在炎明熹（Gigi）身上，令Hana「一姐」地位備受動搖，她說：「無諗呢啲，我都冇係過『一姐』，係人哋講，我只係位拎住員工證小職員，之前1年出10幾首歌，𠵱家1年出幾首歌，分別好似好大，但其實一個歌手1年出幾首歌都好多，我從不在意力捧或唔力捧，鍾意聽的話，唔力捧都會聽，所以冇介意過，如有機會我都想同Gigi合作。」

與緋聞男友吳卓羲的關係，Hana總是答得耐人尋味，是否和吳卓羲真的拍拖？她只說：「緣份嘅嘢好玄，係你就係你，唔係你就唔係你，世事嘅嘢，你知我知咪得囉！我只想開開心心快快樂樂，我從小拍拖都一向超級地低調，不過如拍拖去到一個好好狀態，即係是好穩定，我覺得公開都冇所謂。」

（即時娛樂）