李盛林稱兒子阿Mo靠機械可踏1.3萬步 蘇芷晴轉貼男友舊照互勉 (19:30)

男團MIRROR演唱會事故至今近九個月,受傷舞蹈員李啟言(阿Mo)父親、牧師李盛林每周都發代禱信,交代兒子最新情况,指​​同步電激踏步機(Erigo)及外骨胳(Exoskeleton)兩部復康儀器,令阿Mo能藉著站立和腳步活動,刺激整體骨質、神經和腳部肌肉。Mo爸指雖然阿Mo在腸道的​​造口表面已復原,但吞嚥時因內部疤痕影響,仍有不暢順的感覺。

有指阿Mo可自主活動,Mo爸今天(25日)接受好友羅乃萱直播訪問,他解釋兒子所以能郁動,全靠機械協助,又指這些機械可助阿Mo肌肉﹑神經及關節,他表示阿Mo在各方面比之前有進步,同時Mo爸表示阿Mo手臂及膊頭肌肉,透過機械而有所強化,膊頭在機械配合下,可以打橫擺動,坐著時可靠雙手平衡身體。

Mo爸指阿Mo接受這些機械訓練,也有一定風險,Mo爸坦言醫生起初告訴他,阿Mo會有95%「一世瞓喺度」,而目前阿Mo可以「企喺度」,已經好大鼓舞,他十分感謝神;Mo爸續指兒子臥牀多時,都擔心有兩個極端反應:「一是血壓上升爆血管,一是血壓驟降休克,結果好正常。前天再做,計算了他可踏13000幾步,而且血壓平均,對一個患上輕微高或低血壓的人來說,阿Mo比他們的血壓更正常。」

阿Mo女友兼女團COLLAR成員蘇芷晴,昨天(24日)在Ig限時動態轉發男友去年3月的發文,是阿Mo戴上口罩的舊照,坐在碼頭旁邊,並以英文留言:"Everything's gd in these photos except the masks.(除了口罩外,相中所有東西都是美好的)」。

