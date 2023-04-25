李盛林稱兒子阿Mo靠機械可踏1.3萬步 蘇芷晴轉貼男友舊照互勉 (19:30)

男團MIRROR演唱會事故至今近九個月，受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）父親、牧師李盛林每周都發代禱信，交代兒子最新情况，指​​同步電激踏步機（Erigo）及外骨胳（Exoskeleton）兩部復康儀器，令阿Mo能藉著站立和腳步活動，刺激整體骨質、神經和腳部肌肉。Mo爸指雖然阿Mo在腸道的​​造口表面已復原，但吞嚥時因內部疤痕影響，仍有不暢順的感覺。

有指阿Mo可自主活動，Mo爸今天（25日）接受好友羅乃萱直播訪問，他解釋兒子所以能郁動，全靠機械協助，又指這些機械可助阿Mo肌肉﹑神經及關節，他表示阿Mo在各方面比之前有進步，同時Mo爸表示阿Mo手臂及膊頭肌肉，透過機械而有所強化，膊頭在機械配合下，可以打橫擺動，坐著時可靠雙手平衡身體。

Mo爸指阿Mo接受這些機械訓練，也有一定風險，Mo爸坦言醫生起初告訴他，阿Mo會有95%「一世瞓喺度」，而目前阿Mo可以「企喺度」，已經好大鼓舞，他十分感謝神；Mo爸續指兒子臥牀多時，都擔心有兩個極端反應：「一是血壓上升爆血管，一是血壓驟降休克，結果好正常。前天再做，計算了他可踏13000幾步，而且血壓平均，對一個患上輕微高或低血壓的人來說，阿Mo比他們的血壓更正常。」

阿Mo女友兼女團COLLAR成員蘇芷晴，昨天（24日）在Ig限時動態轉發男友去年3月的發文，是阿Mo戴上口罩的舊照，坐在碼頭旁邊，並以英文留言："Everything's gd in these photos except the masks.（除了口罩外，相中所有東西都是美好的）」。

（即時娛樂）