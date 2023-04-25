《隱形戰隊》祝捷會｜劉穎鏇林子善做喊包 馬國明陳山聰盼開電影版 (20:10)

劉佩玥在祝捷會上也感動到眼濕濕。（陳釗攝）

劉穎鏇和林子善（右圖）在祝捷會上又做喊包；馬國明和陳山聰盼開拍《隱形戰隊》電影版。（陳釗攝）

無綫劇《隱形戰隊》收視成績理想，今天（25日）於電視城舉行祝捷會，監製文偉鴻率領馬國明、陳山聰、劉穎鏇、劉佩玥及林子善等劇中演員出席，高層曾勵珍亦有現身支持。

席間，宣布大結局的7天跨平台總收視28.7，以及全劇平均收視25.5，兩項紀錄分別成為2023年至今所有劇集收視冠軍。劉穎鏇和林子善在獲監製稱讚時，齊齊變大喊包，當中劉穎鏇更由頭喊到尾，她自言無想過自己可行打女路線，因無武術底子，初入行時都是做乖乖女、靚女角色多，多謝監製發掘她打女路線，亦很多謝山聰、江美儀和劉佩玥的支持，劉佩玥也被感動落淚。

問到劇集是否開拍電影版？馬明和山聰都表示未有聽聞。問馬明可擔心若成事拍攝，會與婚禮撞期？他笑指結婚都是幾天，可以遷就，又不介意未婚妻湯洛雯加入。兩人亦有信心若成事，已離巢的唐詩詠樂意回來拍攝。陳山聰希望公司可邀請周潤發和劉嘉玲等巨星參與；馬明則盼邀請到梁朝偉和劉青雲加盟，可趁機與不同級數的演員偷師。

馬明爸爸日前生日，未婚妻也有一齊為馬父慶祝生日，笑問湯洛雯是否已改口叫老爺，馬明笑說還未：「叫老爺很怪，我想最多都是叫Daddy。」他坦言暫時都不敢叫對方父母做外父外母，怕對方不喜歡，還是稱呼Uncle、Auntie，山聰取笑馬明說：「禮金都未過曬，不要叫住。」

劉穎鏇和劉佩玥受訪時繼續喊不停，劉穎鏇指拍攝此劇非常難忘，獻出人生很多第一次，得知有此成績感到很興奮，付出都是值得。劉佩玥則表示與劉穎鏇一起成長感情要好，讚對方是一個很努力、很乖和很肯搏鬥的女演員，從不認輸，她也在學習中。

（即時娛樂）