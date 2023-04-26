黃寶龍跟唐寧由扮演兄妹到小情侣 笑言復出幕前演父女 (00:44)

唐寧去年帶一對子女移居新西蘭轉型做YouTuber，她在節目中分享生活片段，日前開Live，邀約同是童星出身的黃寶龍傾偈，一起想當年。黃寶龍是《大時代》的「童年方展博」，早已離開娛樂圈，2015年TVB重播《大時代》勁Hit，網民尋找劇中的「失蹤人口」而找到黃寶龍，他是老牌書店的太子並再被追訪。

唐寧跟黃寶龍的年紀相差1歲，兩人差不多同時期出道，由電視劇、廣告到電影，兄妹或小情侶也演過。黃寶龍為是次直播做足準備，將他跟唐寧的童年合照珍藏展示。兩人首次合作是拍電影《笑聲救地球》，黃寶龍演唐僧而唐寧演觀音，她看到黃寶龍展示的照片忍不住笑對方的化裝似豬八戒。他們回憶做童星的經歷，黃寶龍稱媽咪的朋友指他靚仔所以提議安排做童星，網民看直播時，留言狂讚他現在也很靚仔。有指他跟唐寧現在也很合襯，他笑說：「現在仍可以演兄妹，遲啲再合作就變父女呀喇！」

兩人也重提電影《四個32A和一個香蕉少年》中他們互獻出初吻，黃寶龍坦言印象深刻，說：「呢個係我人生嘅初吻！我想問係咪你嘅初吻？」唐寧說之前只被人惜過臉，說：「事前我勁驚，驚到喊，準備拍之前一刻，副導演姐姐陪我行公園安撫我。」戲中還要他摸唐寧大髀，他太驚不想拍，拍攝不順利，終於翌日要找工作人員「替手」補拍。黃寶龍稱踏入青春期，工作量大減，而他便淡出幕前了。現在他主力經營書店，若有機會也想參與幕前工作。

（即時娛樂）