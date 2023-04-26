法言人｜羅天宇出庭作供 林夏薇斟水揭文件惹加戲疑雲 (14:53)

飾演律師的林夏薇在羅天宇出庭作供時陪足全場，不時斟水給他冷靜情緒，又協助他揭證物文件，惹來劇組加戲給她的揣測。（大會提供 / 明報製圖）

無綫劇集《法言人》前晚（24日）一集結尾再有新個案展開，當紅視帝卓朗（羅天宇飾）遭前度Fanny（邵珮詩飾）入稟索償3000萬港元，2人因而鬧上法庭，引來全城矚目。由於卓朗放不下已另結新歡的Fanny，只要看到Fanny與新歡Louis（彭懷安飾）稍有親密互動，即會醋意大發、不受控制亂說話，飄忽表現令原本勝券在握的官司充滿變數。金師爺（馬國明飾）與佑家（林夏薇飾）大傷腦筋，最後金師爺以卓朗及Fanny昔日甜蜜回憶作籌碼，成功說服卓朗「長痛不如短痛」，在庭上坦承3000萬是「結婚禮物」而非商業承諾，終扭轉劣勢。不過，官司突然再有變數，更與Louis有關，令卓朗求勝意志再度跌至谷底。

羅天宇在劇中除了要演繹態度惡劣的當紅視帝，還要兼顧「深情」、「呷醋」、「暴躁」等不同狀態。他說︰「最大難度係要演天王巨星，因為要有一定氣場，好彩服裝造型幫到手，但係聲線要控制得好好，太Chok或太沉就會顯得嗰場戲好悶，所以要諗吓講嘢嘅節奏同發力點。因為只係一個單元，變相拍嘅場數好少，要好快投入到角色，所以好多嘢要自己做咗功課同準備先。我主要睇番一啲天王嘅電影同訪問，嘗試模仿吓佢哋嘅眼神、角度同埋講嘢嘅語調。」羅天宇表示拍攝法庭戲最難忘，因為對白較多，而且他與角色一樣喜歡吃麵包。

羅天宇在劇中出庭作供時，飾演律師的林夏薇不時斟水給他冷靜情緒，又協助他揭證物文件，惹來劇組加戲予林夏薇的揣測。《法言人》編審說︰「我哋問過好多律師嘅相關經歷，我哋團隊亦喺法庭見證過，現實中真係有律師會坐喺當事人身邊幫佢斟水，揭證物文件咁，劇中林夏薇咁樣做，我哋想幫天宇營造視帝嘅氣場。」

（即時娛樂）