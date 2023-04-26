ANSONBEAN首拍電影演貓眼人 演技獲蔡思韵稱讚 (16:31)

林嘉欣、劉俊謙、蔡思韵、衛詩雅、黃又南、朱栢康、朱鑑然、胡子彤、陳毅燊（ANSONBEAN）等主演的懸疑新片《失衡凶間之罪與殺》將於5月25日上映，電影未正式上映便先後獲得「第26屆富川國際奇幻電影節」及「第7屆倫敦東亞電影節 」兩大國際影展邀請參展。《失》分為《頭髮》、《貓劫》和《闇室》3個單元故事，由陳翊恆執導的《貓劫》受近年城中虐待動物事件影響，再加入流行的都市傳說元素，指受虐至死的貓會變成晝伏夜出的冤魂，四出向所有施虐者報復，由蔡思韵、朱鑑然、胡子彤及ANSONBEAN聯合主演。

ANSONBEAN首次進軍大銀幕，便要拍攝充滿血腥和暴力的懸疑題材戲種，可算一個大挑戰。ANSONBEAN戴上貓眼隱形眼鏡配合全黑貓眼人造型，於凌晨在大帽山山頂一間破爛舊屋進行拍攝。他表示︰「其實我依家唔係好睇到嘢，好矇，萬聖節可以再戴嚟玩吓！」除了視野模糊，ANSONBEAN原來每日開工前都要服食防敏感藥︰「我本身有鼻敏感，都唔知係貓毛定係塵令我唔舒服，但都OK，食咗藥會好啲。」

電影煞科當日，蔡思韵力讚ANSONBEAN︰「雖然佢話係第一次拍戲，但同佢相處、交流我完全唔覺，因為做得好自然，佢對鏡頭好敏銳，完全唔似第一次拍戲。」ANSONBEAN也禮尚往來：「我睇你喊嗰場戲好勁，你另一場戲喺度大嗌，我都覺得你做得好好。」ANSONBEAN不但賣口乖，當日更「萬歲」糖水慰勞台前幕後，蔡思韵、朱鑑然見到「糖水陣」連聲多謝。

（即時娛樂）