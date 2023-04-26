傳MIRROR「分拆」開騷 Lokman稱好事：讓市場多個選擇 (16:57)

MIRROR的楊樂文和王智德（Alton），聯同ERROR成員何啟華（Dee）合資的食肆今天開張。（劉永銳攝）

有傳隊友姜濤、柳應廷和盧瀚霆，在暑假輪流開個人騷，Lokman認為是好事。（劉永銳攝/資料圖片）

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）和成員王智德（Alton），聯同ERROR成員何啟華（Dee）合資的食肆今天（26日）開張，粉絲現身支持。

有傳隊友姜濤、柳應廷（Jer）和盧瀚霆（Anson Lo），在暑假輪流開個人騷，Lokman認為是好事，他們有很多作品供觀眾欣賞。有傳MIRROR全團去年紅館騷發生嚴重事故，退票至9月中終止，舉行個人騷是否讓觀眾多一個換票選擇？Lokman表示不知道，但覺得換票是好事，他說：「MIRROR演唱會一票難求，賣了黃牛飛的都退不到那麼多錢，換飛最實際，但12子的飛換個人演唱會是不抵。」Lokman指MIRROR短期內不會開演唱會。

有指觀眾退票限期是9月中，Lokman表示仍有時間，他會祈禱，希望在退票期限前成事。Alton認為世事萬變，距離9月中還有一段時間，期間可能有很多好事發生。Lokman說：「不要聽太多盲目揣測，隊友開騷是讓市場多個選擇，樂壇除了MIRROR，還有其他歌手值得支持。」

有指無綫製作《中年好聲音》特備節目對撼ViuTV《Chill Club》頒獎禮？他們認為有競爭才有進步。他們有否留意《中年好聲音》決賽有26.4收視？Lokman沒留意，但也恭喜，收視好代表有人看，是開心事，希望《Chill Club》頒獎禮也有高收視。

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（即時娛樂）