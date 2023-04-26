許光漢拍騷肌戲唔尷尬 王淨再挑戰喜劇 警花角色形象百變 (17:57)

許光漢跟林柏宏雖然曾在活動上相遇過（右圖），但2人卻是首度合作。（大會提供）

由台星許光漢﹑林柏宏和王淨等合演的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，將於明天（27日）在港上映。

《想見你》男神許光漢在片中演恐同直男，與飾演「死掉的Gay」鬼魂毛毛（林柏宏飾），有多場爆笑演出，女主角王淨繼《月老》後，再一次挑戰搞笑電影，她化身警花有多款造型，令觀眾驚喜連連！

許光漢在戲中演恐懼同志的直男警察，與過往角色完全不同。問到為何肯接拍這電影，許光漢笑言因為導演是程偉豪：「第一個原因是導演，再來就是因為題材，這個題材我覺得既是一個動作喜劇，又帶一點黑色，我覺得蠻有趣的，覺得有很多東西可以跟導演創造，當初看到這個題材，就覺得很有興趣。」

戲中讓觀眾熱議的話題，是許光漢有很多裸露場面，讓粉絲興奮不已！拍攝這些裸露鏡頭，許光漢表示不覺得尷尬，他說：「當你進入角色狀態後，只會專注角色，專心把你該做事情做好，所以就不覺得尷尬了，但因為電影是冬天拍攝，其實蠻冷。」

3位主角在戲中火花令觀眾非常驚喜，但原來之前從未合作過，許光漢非常開心可以有合作機會：「跟柏宏是之前在活動上遇過，但沒有正式認識過，王淨的話是之前因為朋友有認識，但沒有合作過，很開心這次可以跟他們一起合作。」王淨也表示對於能與他們合作很高興：「工作上是第一次合作。我覺得他們是非常優秀演員，表演很自然，相處也很有趣。」

王淨挑戰喜劇和百變警花角色，對她來說也是有趣經驗：「喜劇節奏比較難掌握，發現喜劇比悲劇難演。」第一次動作喜劇也成就了王淨很多的第一次，更有次直接跌出鏡頭外：「第一次拍動作那麼多的戲劇，首次當警察很有挑戰性。印象比較深刻的應該是在追犯人的時候，那天雨天路滑，我直接跌出鏡頭外面。」

（即時娛樂）