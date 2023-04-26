周永恆拒談家暴羅生門事件 掛念兒子想盡快攬住他 (18:20)

周永恆（Roy）和內地太太陳薇（Britni）鬧出「家暴羅生門」事件，於協助調查時涉襲擊1名警務人員，被加控多2條罪，目前被暫控1項「刑事恐嚇」罪、1項「抗拒警務人員 」罪及1項「襲擊警務人員」罪，案件今日分成兩案於屯門裁判法院提訊，並延至6月21日下午再審。周永恆獲准兩單案件各交出5萬（共10萬）港元作現金保釋，並需交出旅遊證件、不得離開香港、需居於登記的住址，及每晚6至9時到天水圍警署報到，其間不得以任何方式直接或間接接觸證人。

下午約4時，周永恆完成保釋手續，在律師團隊陪同下步出法院。他表示在庭上很緊張，十分擔心及害怕不獲准保釋。談到頭部傷勢，他說︰「我已長出不少頭髮，但仍要覆診。現在頭顱上有兩個位置沒有骨，觸摸時軟腍腍，似小朋友『腦筍未生埋』，之後或要裝一些鈦金屬進去。」律師此時提醒周永恆別說太多太離題的話，周永恆即表示案件仍在進行，他不便講太多，多謝大家關心。至於可有信心脫罪，他稱不懂法律，交由律師處理。

案件將於6月21日再審，周永恆說現時最掛住兒子，其他事不會想太多。他坦言︰「最難過一關是做頭部手術，在醫院的那段時間。跟那時相比，現在不算是什麼，最想快點攬住兒子。」至於他與太太陳薇的「家暴羅生門」事件，周永恆說不便回應有關案情的提問，隨即與律師團隊離開。

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（即時娛樂）