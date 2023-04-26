雲浩影聞獲公司重點力捧感興奮 跳出舒適圈挑戰全新曲風 (19:23)

寰亞女歌手雲浩影（Cloud）今年首支派台歌《自發性神經反應》，繼續挑戰創新曲目，雖然錄音過程困難重重，但Cloud認為是磨練唱功的大好機會。

她說：「對我嚟講真係大挑戰，因為係未接觸過嘅曲風，監製Goro Wong同樣係第一次合作，多謝公司有呢個安排，可以逼到我跳出自己嘅comfort zone。」除了自我挑戰，Cloud還收到好消息，寰亞唱片今年將會重點力捧她，讓Cloud在樂壇發光發亮。 她說：「舊年出嘅歌，可以話係小試牛刀，但今年收到公司嘅Permission可以大試牛刀，會錄更加多嘅歌，學更多唔同嘅嘢，將更加好嘅作品送畀大家。」

在《自發性神經反應》的MV中，Cloud飾演插畫師，因為失去創作靈感，就連家中也變得亂七八糟，雖然令她整傷左手，要看醫生打石膏固定傷勢，參加朋友派對也難以投入，但創作靈感卻失而復得。

她說：「首歌係講每個人都有一樣小怪癖，做咗會令自己開心、放鬆，只係別人睇見會覺得呢個人行為古怪，至於我嘅小怪癖，其實有好多，其中一樣係瞓覺，當我唔開心嘅時候會瞓，但開心嘅時候，都係瞓。」

為突顯Cloud在MV中因為失去創作靈感，令生活變得一團糟，導演在拍攝現場安排很多「陷阱」，例如Cloud打開廚櫃時，雜物會應聲倒下、入房取衫時又會被大堆衣物壓在身上、企高攞書搞到跌書，還跌倒在地上受傷等。

她說：「其實導演好聰明，如果要我拍MV演戲，未必做到佢要求，反而真實嘅我，真係經常整跌嘢，所以拍攝時候，都係我第一身自然反應，我本身份人都好遴迍，尤其出門口之前，經常唔知自己個電話擺咗喺邊。」

（即時娛樂）