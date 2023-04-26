黃竣鋒去年遇襲受傷 兇徒因電影《追龍》動殺機 被判有期徒刑10年 (19:01)

（左圖）黃竣鋒與代表律師，（右圖）他臉上的傷復原不錯，但仍要貼膠布。（網上圖片 /明報製圖）

黃竣鋒得知兇徒向他施襲的原因後，慨嘆自己這次遇襲是無妄之災，極度不幸。（資料圖片 / 明報製圖）

黃竣鋒去年8月底在深圳遇襲受傷，被兇徒斬了3刀，臉部、左手及左腰嚴重受傷，部分臉皮更被斬甩，幸傷勢復原不錯。案件月初（3日）在廣東省深圳市南山區人民法院判結，涉案兇徒被判處有期徒刑10年。黃竣鋒今天（26日）在社交平台發表聲明，透露與行兇者不認識及結怨，因演出電影《追龍》而遭對方襲擊，實在是無妄之災，極度不幸。

黃竣鋒聲明全文如下︰

本人黃竣鋒（Jason）於 2022年8月29日於深圳無故遭兇徒以菜刀襲擊，致令面部、頸部、手部及腰部遭受重傷，其中面部遭受重創，並一度有生命危險。有關案件早前（2023年4月3日）於廣東省深圳市南山區人民法院判結。

本人現作聲明如下︰

(1) 對本人無故施襲兇徒被廣東省深圳市南山區人民法院判故意殺人罪，判處有期徒刑十年。

(2) 經法院查明，兇徒有超過10年吸食冰毒往史，並有濫用咳藥水習慣。兇徒於濫用咳藥水後，產生幻覺、幻聽及妄想的情況，亦因收看了本人參演的電影《追龍》，錯誤認為本人於電影中演出的角色「公仔強」是他的堂叔，並曾對他的家人不利，故此兇徒對本人產生缺乏現實矛盾的怨恨，萌生報復性動機，對本人萌生殺意，特意購買行兇用的菜刀向本人施襲。

(3) 本人與兇徒並不認識，亦無結怨。本人認為是次遇襲是無妄之災，遇襲令本人遭受重傷，實為本人的「極度不幸」。

(4) 本人亦提醒演藝界朋友，因公眾人物形象，而可能成為精神有異者無故施襲的目標，故朋友們出入公眾場所時，務必小心及提高警惕。

(5) 本人感謝於此次事件中於我作出協助的所有朋友，特別是香港演藝人協會會長古天樂先生，以及演藝界前輩吳志雄先生。對於各位對本人的「雪中送炭」義舉，竣鋒永遠銘記心頭。

(6) 本人亦特別感謝深圳市公、檢、法政府機關對本案的重視和協助。

(7) 現時本人傷勢已大部康復，並將繼續努力接受治療，以期完全復原。

黃竣鋒 2023年4月26日

（即時娛樂）