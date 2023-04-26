約王梓軒傾音樂劇《利瑪竇》重啟 劉松仁精神飽滿現身 (20:35)

(右圖）2020年《利瑪竇》重演，松哥因為跌倒行動不便，仍堅持到場地而傳出疑中風的消息。（資料圖片 /明報製圖）

（左圖）劉松仁近日為重啟《利瑪竇》計劃跟王梓軒見面，狀態很好，早前松哥也在微博分享為寶貝狗叮叮慶祝10歲生日的照片。（網上圖片 /明報製圖）

王梓軒昨日在社交平台分享跟劉松仁（松哥）的合照，見松哥狀態很好，比前飽滿，梓軒留言：「松哥話係時候再合作喇！」又hashtag音樂劇《利瑪竇》，不少網民留言好期待。王梓軒經理人石祐珊今日回應《明報》，透露他們跟松哥見面商討有關音樂劇《利瑪竇》與演唱會的重啟計劃。

珊珊稱最近跟松哥見面，他的精神很好，大家傾有關音樂劇《利瑪竇》的延續還有演唱會。3年前演出《利瑪竇》反應很好，當時於2019與2020年在文化中心演出共20場，無奈因疫情而停下來。松哥今次重啟計劃，想搞得更大規模，大家也熱熾期待。

原本2020年《利瑪竇》音樂劇後，計劃翌年跟中樂團合作演唱會，參與包括《利瑪竇》的幕前後再加上中樂團成員，是很大規模的演出，但疫情下只有取消。她說：「將《利瑪竇》做音樂劇與演唱會是松哥自息影以來全心全意投入的計劃，他花很多心血與精力，現在一切復常，松哥也想延續《利瑪竇》的演出計劃，故有關的製作他也會全部參與。」

松哥跟王梓軒於2015年合作電視劇《華麗轉身》結緣，後來便向王梓軒提出演《利瑪竇》的邀請，經過多年籌備，於2019年音樂劇《利瑪竇》首演，松哥負責策劃勞心勞力。2020年《利瑪竇》重演，有人目睹松哥在文化中心出入，要撐着拐杖步行，消瘦不少而傳出疑中風的消息，當時石祐珊澄清，松哥只是跌親，正在康復中。近年松哥少在公開場合露面，他的健康受關注，看他跟王梓軒近日的合照，大家可放心等睇松哥的心血作品了。

（即時娛樂）