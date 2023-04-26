何潔瀅《仰望》唱卑微的愛 下水道拍MV蝙蝠在頭頂飛 (20:51)

樂壇新人何潔瀅（Kyra）新歌《仰望》是張家誠作曲、陳薔天填詞，以Kyra的第一身經歷為主題打造的暗黑療傷系列作品。為貼合歌曲主題，《仰望》MV取景花了不少心思，找到荒地，像一個巨大的監牢，比喻著自己內心，無論做多少掙扎，還是只有自己一人，沒有人理睬，只能仰望着外面的世界，還是等待著「他」的來臨。這種愛是那麼的卑微。愛到連自己都不是自己了，其實是自己把自己困著了。

Kyra 踏足景點時感覺像在人間仙境，沒想過香港會有一個這樣的地方，充滿著自然生態氣息。她笑說：「但就是因為這樣，最恐懼的東西來了。那裡有很多我害怕的昆蟲例如蜘蛛，還有變色龍與蝙蝠。還記得在下水道入面拍攝時，我要故作鎮定走完整條路，但有幾隻蝙蝠在我頭頂一直飛，下水道的高度，令我和蜘蛛的距離非常近，其實當時雞皮都起了，雖然非常害怕，但自己知道一定要完成拍攝，沒有人會等我驚完才開始拍攝，所以硬着頭皮豁出去了。」

Kyra對是次拍攝體驗感到自豪，說學到了不少，由於拍攝地點沒有廁所，也沒有化妝間，她就在球場旁邊的椅子化妝，連水也不敢多喝。拍攝用了一整天時間，剪接後就只有一首歌的時間，說：「MV中其中一幕是我在哭泣，哭了很長時間，但MV成品只出現了一秒，所以拍攝真的是很不容易。不過當看到MV的誕生，以及歌曲的風格，歌詞及編曲等，我都覺得很貼合主題，亦很滿意。」

（即時娛樂）