蘇永康稱無綫ViuTV兩邊都收看 跟丁文俊20年前已結緣 (21:04)

無綫日前宣布籌備《中年好聲音》第2季，還製作特備節目《中年好聲音紅白大戰》，與5月7號同晚舉行的ViuTV音樂頒獎典禮《Chill Club推介榜 年度推介22/23》對撼。

蘇永康認為可以兩個節目同時捧場，他說：「例如香港電影金像獎當晚，家裏都在看兩個電視，一見到鄭秀文得獎，我和老婆都高興得叫出來 今次都一樣。」

蘇永康偕丁文俊錄影合唱版的《不想獨自快樂》，2人無論外形、樣貌、年紀與聲線均近似，表現合拍，驟眼看似兄弟。蘇永康解釋原來早已認識對方，20年前他們已結緣。蘇永康表示當天丁文俊報名參賽並未有知會他，他說：「丁文俊曾在1999年至2003年期間做我助手，他很貼心幫忙之外，有幾次演唱會除代替我預先做綵排，更落場唱和音。他是天生個性很老實的人，當他進入比賽100強之後我才知。後來，我來做評判，他亦沒有找我問意見，所以他很老實，大家認識了20年，今次是首次上台合唱。」丁文俊承認跟蘇永康工作幾年間，經常聽對方唱歌從旁偷師，在演繹方式和聲線都有些相似。

新秀出身的蘇永康以過來人身分安慰丁文俊，比賽有沒有名次及勝敗也不重要，最緊要看日後發展。曾經夾Band又轉過行，丁文俊指參賽後已跟無綫簽經理人合約，未來唱歌亦想拍劇，不擔心招募第2季參賽者，會影響他們發展機會。

蘇永康說：「38年前我加入無綫，勝出新秀幾日，公司已開始籌備下一屆。競爭從來不會停，落到場就要繼續，頭幾個月未必看到成績，所以有後勁和心態好重要。即使不拍第2季，也有《聲夢傳奇》或隔籬台的歌唱比賽。」

（即時娛樂）