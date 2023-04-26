女生素舍｜伍倩彤遇「天敵」芫荽露厭世樣：陣味好臭 (21:40)

由潘祖兒（Pamela）連同「為食女神」伍倩彤 （Gillian）、「健康女神」葉靖儀（Michelle）主持的《女生素舍》，本星期最後一周播出。

後日（28日）最後一集Pamela製作蓮藕餅配羅望子忌廉醬、黑醋士多啤梨酥餅。Gillian和Michelle的對話擦出火花，話說Pamela預備蓮藕餅的食材時，Michelle忽發奇想問︰「係切碎（蓮藕）揸埋一舊，定係啲配料釀係蓮藕啲窿窿度？」Pamela解釋是整三文治般，用兩塊藕片夾住配料。

Gillian反應先是不敢置信，接住說︰「我係未食過將啲肉釀喺蓮藕窿嘅藕餅，唯一食過嘅係一味上海菜，啲窿塞咗啲糯米。」Michelle表示未食過蓮藕餅，所以不知道做法。話口未完Michelle又接住問︰「可唔可以夾青瓜落去？」未等Pamela回應，Gillian的表情已充滿「問號」，覺得匪夷所思，今集Michelle還變身「問題女神」每事問呢﹗

對於化身「問題女神」，Michelle受訪時笑言跟Gillian確實有火花，她說︰「我哋兩個都有好多奇怪問題問Pamela，同埋大家都好跳脫。自己對素食認識唔太深，見到一啲新、完全冇接觸過嘅食材都會問，有時會問啲好奇怪問題，如配搭方面嘅選擇有啲奇怪。」

「為食女神」Gillian雖然為食，但在食材上依然有「天敵」，就是芫荽。明晚（27日）一集內，她居然兩遇「芫荽」，先是一味芫荽餅，再來就是芫荽青醬薯仔麵疙瘩。

當知道Pamela會做上述兩味菜時，Gillian露出「厭世」樣。反而Michelle表現雀躍，因為她喜歡芫荽香氣，形成兩個極端。整個煮食過程由切菜開始，Gillian完全不能投入，她說︰「由細到大都唔鍾意食（芫荽），唯一一次試，就係上次Pamela撈咗芫荽嘅醬，因為食唔到個味。」

Gillian受訪時講到由細到大都好抗拒芫荽，她說︰「覺得陣味好臭，好似有人唔鍾意榴槤一樣，無得解釋。我就覺得榴槤仲香過芫荽，至少我唔覺榴槤臭。」

（即時娛樂）