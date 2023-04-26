假面的女王｜金宣兒被編劇親筆信打動 演律師為弱女發聲 暗藏陰謀 (22:45)

由4位演技派的韓國女星金宣兒、吳允兒、申恩廷和裕善，合演韓劇《假面的女王》，講述三位華麗且事業有成的女強人—人權律師都在伊（金宣兒飾）、財團理事長朱有貞（申恩廷飾）和酒店副社長尹海美（裕善飾），因為一個謊言，使好友高有娜（吳允兒飾）淪為殺人犯；10年後，有娜重新出現在3人面前，為了揭開她們隱藏在假面之下的真面目而背水一戰；另一邊廂，一個男人的出現，令4位老朋友陷入風波，展開嫉妒和慾望戰爭！劇集逢星期一、二，在「黃Viu煲劇平台」上架。

「戲劇女王」金宣兒再度挑戰律政題材劇集，相對於前作正義凜然的角色，《假》劇中的「都在伊」則是野心勃勃的陰謀家！人稱明星律師的都在伊，表面是正義化身，主力負責弱勢女性的性侵案件；私下卻為了得到下屆市長寶座，而為通州市長處理各種骯髒勾當，堪稱貪污政客的管家律師。不過可惡的人必有可悲之處，都在伊在10年前曾遭「面具男」無情傷害，此後她只求成功拼命奔跑，並決定戴上面具，找出10年前殘害自己的蒙面人。

金宣兒表示全因被編劇的誠意打動：「不久前收到編劇的親筆信，信裏說這是他的第一部作品，所以會盡最大努力，讓大家留下美好回憶，我也想盡最大努力，令作家留下美好印象。」

她又透露起初只收到4集劇本，但是閱讀後便欲罷不能：「對如何塑造人物間的慾望、嫉妒和心理戰，讓我非常期待！在伊是一個超級名人，是站在弱者一邊的『性犯罪專門律師』，同時也是想成為通州市繼任市長的野心人物；不過她的某些特質和我很相似，例如對朋友的忠誠、對目標的堅韌執著等。」

（即時娛樂）