XODIAC強勢出道登熱搜 成員致辭變喊包 下月赴歐洲開騷 (23:11)

XODIAC昨天正式出道，成員致辭時不禁流下男兒淚；而香港成員SING（左圖）是隊中門面擔當。（大會提供）

K-POP男團XODIAC昨天（25日）強勢出道。作為今年力捧的9人新男團，XODIAC出道日宣傳攻勢浪接浪，昨午先在首爾舉行出道發布會，傍晚時分公開出道歌《THROW A DICE》MV，到晚上再舉行Debut Showcase，並落力演出100分鐘，預告「怪物新人」正式誕生。

9位成員分別來自各地，包括韓國成員LEX、HYUNSIK、WAIN、BEOMSOO、DAVIN和GYUMIN、兩位香港成員SING和LEO，以及來自印尼的ZAYYAN。9人先現身下午出道發布會，在現場又唱又跳出道歌，吸引近百韓國記者採訪，XODIAC出道的新聞，更一度登上熱搜。

到晚上Showcase，6位成員LEX、SING、HYUNSIK、WAIN、BEOMSOO和DAVIN先打頭陣，表演出道前傳歌《CALLING》，之後全員齊齊出場，跟現場粉絲打招呼，並自我介紹。

XODIAC在現場即興表演及玩遊戲，身為「門面擔當」的SING最懂冧粉絲，不時在現場派心送飛吻，又大賣萌樣，冧暈粉絲。Showcase尾聲總隊長LEX再率領其餘5位成員，表演《MIDNIGHT SKY》，之後各成員輪住致辭，大講出道感受。

9人由練習生經歷到終於出道，過程不易，致辭時他們既激動又感動，除了LEX以身作則盡顯大哥哥風範外，基本上所有成員忍不住流下男兒淚。

香港成員SING和LEO離鄉別井遠赴韓國追夢，2人在台上表現感觸，LEO表示：「多謝粉絲和朋友到場，最可惜是家人未能親自到場，掛念家人。能夠和成員一齊出道十分開心，自己當初來韓國時，什麼都不認識，但可以到現在出道感覺很神奇。」SING同樣多謝粉絲的支持，亦感激終於出道，並想念媽媽和妹妹，更承諾：「以後掙到錢會買屋給媽咪。」

隨着XODIAC攜《THROW A DICE》正式出道後，他們亦隨即宣布於下月30日在荷蘭，以及6月1日在倫敦舉行Showcase，一出道即衝出亞洲，勇闖歐洲，認真厲害。

（即時娛樂）