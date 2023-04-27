祝賀姜濤24歲生日 姜糖愛心應援化身秘密天使做善事 (23:23)

姜濤4月30日24歲生日，姜糖（粉絲暱稱）籌備已久，有連串祝賀偶像生日的活動。銅鑼灣與尖沙嘴的商場變嘉年華有姜濤生日應援，免費搭電車，還有沙田科學園舉行的「Keung To Charity Walk 2023」，籌得款項扣除成本捐多個機構，受惠對象包括有需要幫助的基層長者、病童、毛孩與年輕人。

姜糖的愛心應援還出錢出力做善事，一間平日給有需要長者派飯的街坊社企食店在社交平台向姜糖公開道謝，提到疫情已過但飲食業仍好難捱，少了客人捐飯券，食店的營業額又下跌，要繼續給長者免費派飯乏力之際，有姜糖大大力支持。收到姜濤香港後援會通知，會將早前合作慈善蛋卷的收益，跟另一機構平分，這筆資助如一埸及時雨，清貧長者在未來兩個月仍可以取得免費飯。專頁的小編說感受：「對好多人嚟講，一個飯盒，並不算什麼。但對一些區內正依靠綜援為生的貧病長者嚟講，就係一件大事... ...#好人有好報#感謝每位善心的秘密天使」日前有一班「秘密天使」出動，是姜濤美國應援團成員，到區內派飯給清貧長者，另準備了乾糧與飲品做禮物，又跟長者傾偈。

又有另一班姜糖，KT Music Support Team在姜濤生日時，將善良與喜樂傳揚，捐出260kg狗糧與600多罐貓糧與零食給流浪動物之家。姜濤的生日應援還有移居台灣的海報師阮大勇，他是高齡姜糖，日前在82歲生日的日子，跟太太Virginia在台中送出一部復康巴士，巴士上有阮老師畫姜濤的卡通肖像，寫上「姜濤×阮大勇×全球姜糖愛心捐贈」，這輛「鏡巴」會為當地居民服務，很有意義。

（即時娛樂）