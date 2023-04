next

2007年港姐亞軍王君馨(Grace)自幼習舞且擁有一個音樂夢,她在美國讀高中時曾與同學組嘻哈組合「SEVEN XPRESS」,更曾以組合名義舉辦過慈善演唱會。2021年底與無綫結束14年賓主關係後,Grace轉型做跳唱歌手繼續追夢,自資推出歌曲,月前推出的首支英文主打歌《LIGHT IT UP》更落重本斥資6位數拍MV。不斷朝夢想舞台進發的她,將舉行首次個人演唱會《Light It Up G. Racie 王君馨 1st Concert》,詳情將於日內公布。

