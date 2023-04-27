STRAYZ成軍1周年推新歌 分享5成員相遇緣分 (14:03)

《全民造星IV》出身的女團STRAYZ成軍1周年，推出今年首支新歌《Matter of a Second》，歌詞內容靈感來自5人相遇之緣分，成員之一Ariel更首次與CK及VAL一同作曲，並找來Delta-T填詞。CK說︰「概念來自一句自己很喜歡的Quote『I'm glad I didn't die before I met you』（慶幸在能在死前認識你）。」她憶述《造星IV》時遇到很多不同的人，感恩一路遇上的人給予愛和幫助，跟STRAYZ其餘4位成員相遇都是一種特別的邂逅，因此想寫一首關於「相遇」的歌。

新歌MV的領舞由平時作為唱歌擔當的VAL負責，暐翹說：「VAL進步很多，給我很大鼓勵要學好唱歌！」VAL說：「感謝排舞師對我的信心，不怕自己會跟不上，幸好排舞師設計的舞步是我喜歡的風格，所以很有心去練好！」團員們更大讚VAL的進步以及堅持練習。每次排練，VAL都會比其他團員早1小時到，跟排舞師練習。

MV跳舞場地以車房為背景，5人在濕地上跳舞，營造倒影視覺效果。VAL說：「覺得好像跳得更容易，平時有些位會把腳卡住，在濕地上就可以滑行，剛好到位。」暐翹表示：「反而我就被『跣』幾次，是一個幾好的體驗，出來效果真的很美。」暐翹向來予人中性形象，今次在MV中的造型不乏性感，她說︰「今次應該是3首歌之中最性感的一次。最開心的是見到大家互相支持，錄音時大家都給我很多鼓勵。跳舞時，雖然可能要重拍，但大家都不會給予壓力對方，只為拍好MV。」

CK在MV中的演出亦十分破格，因為導演想在MV中塑造王家衛電影風格，且覺得成員中只有CK最適合，CK因此被要求拍攝吸煙鏡頭。今次MV有很多單人鏡頭，Nat說：「We are different but we are still the same﹗雖然每個人都有自己不同的風格，但串連在一起就是一個故事。」

Ariel錄音期間不幸患上扁桃腺發炎，CK一直在旁鼓勵，Ariel覺得有團員在旁很有安全感。CK說：「Ariel進步了很多，由第一次錄音到現在，明顯見到Ariel愈來愈有信心。」VAL錄音時要扮黐線笑聲，她每次錄音時，CK和Nat都在旁錄影，Cut機時就一起笑。VAL笑道：「每次錄笑聲時，都在幻想背後發生的事，肯定不懷好意。」

談到今年比其他女團遲推出團歌，Nat說：「因為我們大部分人都有推出單曲計劃，所以希望可以在不撞期情况下將作品按時呈現，都是有安排好的時序！」

（即時娛樂）