LAW霸女神｜陳曉華發爛渣拒認錯 安德尊被靚女包圍叫嗲哋 (14:38)

森美、戴祖儀、賴彥妤、魏韵芝和王嘉慧主持的無綫資訊節目《LAW霸女神》，今晚（27日）一集請來陳曉華擔任嘉賓。今集其中一條問題是「腳底按摩店提供全身按摩服務是否犯法」，眾人均認為犯法與否，關鍵在於是否同性技師負責按摩。自言最怕按摩的森美說：「有朋友去做胸部按摩，你諗吓，如果幫你按時係女按摩師，趁你合埋眼時，換咗個男按摩師咪死！」戴祖儀笑言：「你唔合埋眼咪得，全程望住佢搓你。」頸上留有多個拔罐印的陳曉華，被森美問到是男技師或是女技師幫她拔罐時即說是男技師，後來才如夢初醒更正是女技師。森美取笑她說：「你係咪將拔罐同豐胸嗰時情况調轉咗呀？」

是集另一條問題是「駕駛三輪車者，以下哪種情况屬於犯法」，答案包括沒有戴頭盔、 載貨和載客選擇。陳曉華一口認定是不能載貨，森美質疑她說：「依家送外賣嗰啲，已經係載貨啦﹗如果係犯法，咁仲得了？」曉華再次醒覺表示「係喎」，森美大嘆：「大部分靚女都係咁，娶咗番去唔知點算！」陳曉華發脾氣堅拒改答案，揚言「錯咪錯囉」。最終全程遊魂的陳曉華全晚沒答中過問題，成為節目開播以來的4題全錯第1人！

至於明晚播出的最後一集，安德尊（大王）將以嘉賓身分現身。有「元朗地王」之稱的他雖被一班靚女圍着叫「Daddy」，仍能處變不驚笑言：「全部都有份。」秒變富二代的LAW女神即時開心拍手，場面搞笑。這集其中一條問題關於在車上看成人影片，戴祖儀決定對安德尊盲撐到底，她說：「我唔知有冇犯法，但我永遠唔會同大王打對台，永遠都啱嘅。」安德尊被逗得開心，兩人瘋狂隔空派心，場面搞笑。此外，他面對任何問題都會死撐到底，森美嗌投降：「同佢講法律真係唔掂，真係要搵律師同佢講先得！」

「終極LAW霸女神」亦將於最後一集出爐，該女神在8集節目中答中了29條問題，只答錯了3條，表現出色。

（即時娛樂）