見步行步台灣篇｜施焯日賣唱掙旅費 蔡景行重遇製作組灑男兒淚 (15:49)

無綫J2旅遊節目《見步行步 台灣篇》明晚（28日）播出最後一集，施焯日（阿發）及蔡景行（行仔）離終極目的地台北愈來愈近。昨晚（26日）阿發帶傷繼續行程，兩人為了美味小食再次接受製作組挑戰。製作組或見發仔受傷未癒，所以小遊戲都是輕輕鬆鬆，兩人只需用英語點餐便可過關，最後順利贏得兩大杯珍珠奶茶、一大份炸雞扒。行仔獲「網絡大神」指點往廣天宮拜財神借庫，錢未借到先要添香油費合共336元台幣（約86港元）。去到審計新村身上資金所餘無幾，他們決定在街上賣唱，掙取580元台幣（約148港元）。

今晚製作組繼續發揮好人本色，原來阿發、行仔要量入為出，到餐廳點菜只能點一味菜兩人分。誰知道食到一半時，忽然再有幾味菜上桌，生怕無錢埋單的阿發急忙澄清不是他們點的，及後才知道是製作組請客，場面感人。前往台北車程期間，兩人被一下巨響及撞擊嚇醒，原來製作組的車隊出了意外，不但引發不少麻煩，更意外啟動了隱藏遊戲。最後與製作組失散足足一天的行仔，重逢時竟灑下男兒淚。

阿發說今次行程最大感受是體會到台灣人的人情味︰「另一得着係去旅行唔好plan，反而會睇到更多嘢，同埋一定要搵個好同伴。好似今次咁，行仔負責提供快樂，我負責照顧佢。」阿發表示8日行程雖然不容易，但非常刺激。他說︰「因為唔知會有啲乜嘢挑戰，同埋過程中發現台灣人都係比較熱情同好願意幫助我哋。」

（即時娛樂）