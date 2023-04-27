姜濤變「姜老闆」 投資逾百萬搞品牌生意 有份設計童裝系列 (16:25)

姜濤有份親自參與設計，包括童裝系列，他解釋向來喜歡小朋友，而且不少粉絲都有下一代，想像如果一同穿親子裝，畫面會好有愛。（鍾偉茵攝）

姜濤首次成立的個人服裝品牌TO ZERO終於正式面世，今天（27日）在銅鑼灣一個廣場舉行發布會，逾千名「姜糖」（粉絲暱稱）包圍商場數層樓，為偶像造勢，場面墟冚。4月30日（星期日）是姜濤的24歲生日，粉絲兩次全場大合唱生日歌，為他提早賀壽，心情大好的姜濤在場內幾個不同位置，與眾人大合照，又揮手兼擺出心心手勢甫士，惹粉絲開心尖叫。

姜濤穿上自家設計西裝，一身斯文打扮登場，他透露品牌創作理念，就是希望大家用倒數法去看自己人生，認為單純就是快樂，再透過自己品牌去做慈善幫助有需要的人。

姜濤受訪時心情緊張，解釋因為是他人生中，第一個屬於自己的品牌，而且又是陌生領域，故謙虛請大家向他提出意見。今次生意投資逾百萬，感激古巨基當他顧問給予意見；對於被叫「姜老闆」，他笑言感不習慣，他說：「以前叫我姜B，好似太小朋友，現在叫姜老闆，又好似大得滯。搞生意我覺得實踐不難，最困難是想定品牌概念和品牌名稱，已困擾我半年，不過這也是我今年好好的生日禮物。」姜濤知粉絲過往都會在他生日時捐款做慈善，故計劃品牌每季推出其中一項單品收益，捐予慈善機構，覺得很有意義。

姜濤有份親自參與設計，包括童裝系列，他解釋向來喜歡小朋友，而且不少粉絲都有下一代，想像如果一同穿親子裝，畫面會好有愛。MIRROR多位隊友相繼創立服裝品牌，姜濤不擔心帶來競爭，他說：「入行首兩年已有這方面（時裝）興趣，亦有問他們的生意經驗和意見。下一步有考慮搞食肆，因為食、打波（籃球）、表演是的快樂根源。」

（即時娛樂）