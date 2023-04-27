Do姐亮相韓國電台節目 盼訪問靚仔Oppa 讚細貓新歌好聽：唔錯 (17:42)

Do姐和細貓行街時，又忘了拉好背囊拉鏈，不過細貓留言稱Do姐一早知道未拉好拉鏈。（Ig影片截圖）

鄭裕玲（Do姐）最近和「細貓」應智越在韓國HOY TV拍攝旅遊節目，連日來2人在社交平台分享拍攝趣事。Do姐今天（27日）亮相韓國MBC電台、《分手的決心》女星金信英主演的節目《金信英的正午希望曲》。首度參與韓國電台節目的Do姐，大讚當地環境好，工作人員十分專業。

事前做足功課的Do姐，大讚主持人金信英瓣瓣掂，又做主持人又做演員，她說：「看了電影《分手的決心》，起初不知道她是喜劇演員，演技讓我印象深刻。」

金信英坦言最欣賞的香港演員是周星馳，繼而追問Do姐曾否與周星馳合作。Do姐表示周星馳演出的首部電影就是與她合作，她說：「周星馳是非常愉快、開心的人，在大家疲累時，讓其他人感到快樂。」

金信英自爆之後會到香港，希望能跟星爺見面，Do姐教她可關注星爺的Instagram。其後談到Do姐的電台節目中，訪問過不少韓國藝人，Do姐稱許多韓國藝人，她也想訪問，並笑說：「只要是靚仔Oppa就可以了。」

此外，細貓近日推出新歌《彼岸花》，細貓今天在Ig貼片，獲Do姐讚好聽：「唔錯，我鍾意男仔唱高音嗰啲歌，佢個樣係點㗎？可唔可以睇下（MV）？....哦，你嚟嘅，唔錯唔錯﹗Very good，我可以睇番手機未呀？」

另外，Do姐日前跟細貓行街，有網民發現Do姐背囊未拉好拉鏈，叫Do姐要小心個人財物安全；昨天Do姐再貼片，片段中她和細貓行街，同樣她的背囊未拉好拉鏈，不過細貓留言稱Do姐一早知道未拉好拉鏈，只是鬧着玩笑細貓：「嚟咗韓國7日咁耐先提我冇拉拉鍊（鏈）。」

（即時娛樂）