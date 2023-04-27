MIRROR成員分拆開騷 陳卓賢AK未知有冇份︰等公司安排 (20:01)

ViuTV今日舉行2023節目發布會，預告今年推出《冰上火花》等5套新劇及多個綜藝節目，當中包括年度重頭真人騷《全民造星V》。陳卓賢（Ian）、江𤒹生（AK）在活動上與同劇演員沈貞巧（阿Gao）、林愷鈴、朱鑑然等分享拍攝趣事。Ian拍攝其中一場戲時喊出真眼淚︰「角色要面對很多困難與辛酸，我代入了角色，拍攝時毋須靠眼藥水。」AK難忘拍攝其中一場內心戲︰「那場戲要有不開心的情緒，因為拍攝時要遷就角度，每次轉機位拍攝時都要控制情緒，足足維持住情緒20分鐘，感覺頗疲倦。劇集煞科後，我終於鬆口氣。」

兩人未知《冰》何時推出，各自仍有其他工作要完成。MIRROR其中6位成員將舉行個人演唱會，有指Ian本來冇份，MakerVille見粉絲不滿才將Ian加進開騷名單，Ian表示︰「等公司安排。我明白粉絲緊張偶像，會愛之深責之切，很多謝他們。我會盡量做好本分，希望不會辜負他們的關心與期望。」Ian強調即使未獲安排開個唱，也會繼續裝備自己，將每天24小時當成40小時來工作。AK坦言對個人演唱會主角名單一無所知︰「等公司安排，相信要多方面配合，不便猜測太多，真的發生了才評論。」

《全民造星V》下月中推出，Ian及AK透露早認識部分參賽者，看到眾人在台上跳唱就想起自己參加《造星》時的回憶。他們說︰「見到參賽者的熱血演出，我們就起雞皮疙瘩。」

（即時娛樂）