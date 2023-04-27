黃浩然《全個世界都有電話》 跨界別電影＋音樂會新體驗 (21:12)

《緣路山旮旯》導演黃浩然新作《全個世界都有電話》入圍第25屆烏甸尼遠東電影節，將於周五（29日）在電影節進行全球首映，黃浩然現已抵達意大利烏甸尼，並宣布將於瑞午節（6月22日）以全港首創的「電影試映＋音樂會」形式，在香港舉行電影發布，邀請觀眾在同一天下午率先觀賞電影隨即參加演唱會，盡享視聽之娛。

黃浩然執導的《緣路山旮旯》贏盡口碑，他的電影作品精心挑選配樂，特別喜歡選用本地創作的獨立音樂為電影錦上添花。去年的《緣路山旮旯》選用了16首本地Indie音樂及歌曲，吸引了不少知音人欣賞。新作《全個世界都有電話》選用本地獨立音樂作為主要配樂，又邀請台灣音樂單位加入創作，導演對電影配樂獨具心思。為進一步突顯電影與音樂的關係，同時為觀眾提供一氣呵成的視聽之娛，於6月22日舉行「一起同行《全個世界都有電話》試映場＋音樂會」，開創以「電影試映＋音樂會」跨界別形式發布電影的先河，邀請全港支持本土原創電影及原創音樂的觀眾及歌迷，於黃昏時份先於戲院觀賞電影，晚上再到九龍灣國際展貿中心Star Hall匯星欣賞音樂會，由電影配樂歌曲原唱者，包括本地音樂單位周國賢、mansonvibes、周漢寧、鄧麗英（麗英@小薯茄）、顏培珊、KINKI盧芷韻及樂隊組合GDJYB雞蛋蒸肉餅，再加上台灣音樂單位秦旭章、守夜人、靈魂沙發及溫室雜草，現場演繹多首於電影中出現的歌曲。購買HK$690門票套裝的觀眾更可獲贈《全個世界都有電話》原聲大碟。

黃浩然表示：「電影本來就是通過影像與聲音的結合，從而締造出氣氛與感情。我拍香港獨立電影，採用香港獨立音樂，件事好正！我一直有留意香港本土獨立音樂發展，眼見近年百花齊放，於是決心透過電影進一步推廣本地獨立音樂。與此同時，《全個世界都有電話》的部分後期工作在台灣進行，當中得到不少台灣創作人的協助，通過他們的作品，為電影錦上添花。音樂與電影本來就是相輔相成、相得益彰，這次將兩者二合為一，希望為觀眾呈獻一次前所未有的視聽娛樂盛宴。

《全個世界都有電話》由周國賢、韋羅莎、陳湛文、蔡思韵、周漢寧及鄧麗英主演，故事講述三位中學好友相約在25年後聚首，因為智能手機而各自經歷了不平凡的一天，更為自己的人生找到了新意義，希望引領觀眾從現實與虛擬世界的反差、昔日與現在之間的變化得到啟發，同時反思：當手機、網路及社群軟體變成不可或缺，當現實生活與虛擬世界出現反差，當青年時期單純浪漫，當時間過去事過境遷，當年情懷與信念還在嗎？

（即時娛樂）