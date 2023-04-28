周勵淇自爆3年前懷孕險小產 為保胎兒日日瞓牀肚皮打針 (14:08)

周勵淇（Niki）2018年與內地演員傅浤鳴（前名傅程鵬）結婚，兩人的兒子Morris於2020年5月出世，轉眼就快3歲大。Niki昨天（27日）在YouTube頻道分享懷孕時的「驚」歷，原來當年在疫情高峰期大肚的她，最初不知自己有喜，更一度作小產。

Niki說︰「首先當我知道自己懷孕的時候，已經過了兩個月。我很害怕，因為當時正在拍攝工作。為什麼不知道自己懷孕呢？因為我還有『月經』，但檢查後是真是懷孕了。為什麼我還有『月經』呢？因為這叫做作小產，胎兒不太穩定，所以有一點出血。我當時不知道，以為是月經，到在香港檢查的時候，發現原來是懷孕，所以我最初兩個月都是安胎，注射安胎針。醫生叫我不要動太多，躺在牀上，說現在還未正式踏入懷孕穩定期。」Niki回想那兩個月是她人生最徬徨的日子，因為她沒什麼可以做，腹中胎兒要靠自己生長，醫生也只能輔助提供安胎針。Niki說︰「每天都要注射，自己注射在肚皮上。等到真的要去產檢時，看見胎兒大了，正式踏入懷孕了﹗」

她等到懷孕4個月時才告訴母親，誰知周媽媽說她早就知道，看見從前活蹦亂跳的女兒像條魚般躺在沙發上，就知道她有問題。Niki表示懷孕期間都是均衡飲食、清茶淡菜及服用醫生開的補充劑，亦為令胎兒有足夠鐵質成長而放棄了戒食牛的習慣。她回憶懷孕時沒孕吐，但曾遭便秘問題困擾，後來在楊茜堯建議下吃麒麟果就解決了此煩惱。

談到懷孕時撞正疫情最高峰期，Niki說︰「當時整條街都沒有人，我不可以到處去、不可以到處吃東西，變得很抑鬱。每次產檢也像打仗一樣，包到冚，戴口罩、消毒雙手才會去產檢。當時世界好像變成很灰暗，我的心情不太好，經常在家裏沒什麼事做，有什麼都是看網上資訊。」

（即時娛樂）