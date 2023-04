next

美國人氣創作歌手及音樂製作人Lauv宣布來港開騷,《lauv the between albums tour in Hong Kong》落實8月23日(三)於亞洲國際博覽館10號展館舉行,美國歌手Alexander 23擔任特別嘉賓。

今次Lauv亞洲巡唱除了香港站外,還有日本、泰國、韓國、台灣、新加坡等國家及地區,Lauv說:「我很興奮可以再次到亞洲表演,每次在亞洲地區演出,像是與歌迷一起經歷冒險之旅,我急不及待想和大家一起分享我的歌曲。」

票價由588港元起,5月5日(五)上午10時起經hkticketing公開發售,Live Nation會員可於5月4日優先購買。

Lauv自2015年以網上歌曲《The Other》進軍樂壇後,人氣單曲《I Like Me Better》推出後於全球音樂串流量迅速超過20億次,在美國獲得6白金認證。其後推出首張專輯《~how i'm feeling~》,收錄與Troye Sivan合作《I'm So Tired…》、與Anne-Marie合作《**, I'm Lonely》以及與韓國男團防彈少年團(BTS)合作《Who》均大受歡迎。

