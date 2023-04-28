馬時亨‧香港情｜薛家燕為幾毫子旺角行去鑽石山 拍宣傳片靠梁醒波討回公道 (14:47)

馬時亨主持的無綫節目《馬時亨‧香港情》明晚（29日）第2集請來薛家燕、黎耀祥現身，暢談昔日與交通有關的趣事，以自身經歷見證香港交通史變遷。家燕姐除提供大量有趣故事，更分享她年輕時顏值爆燈的照片。眾多趣事中，以家燕姐1979年為地鐵拍攝通車宣傳片最具娛樂性。家燕姐回憶當年與梁醒波（波叔）分別代表麗的及無綫拍攝宣傳片，由於地鐵的基建工程在當年來說十分大型，她對自己能參與其中深感榮幸，加上之前做童星時已與波叔合作過，因此拍攝工作對她別具意義。

家燕姐說當晚和波叔拍至凌晨3時多收工時，波叔就簽單問題與現場兩位年輕工作人員周旋，波叔最終說了句：「你幫政府做嘢有糧出，我幫政府拍嘢就冇單簽呀？你覺得啱唔啱？」家燕姐笑指當時她其實與波叔同一想法，只是不敢出聲。她說兩天後收到通知有糧出，並公開相關銀碼。馬時亨、黎耀祥聽後驚呼連連。家燕姐又自爆當年曾為掙取幾毫子買對自己很重要的東西，會由旺角步行至鑽石山。

黎耀祥暢談坐巴士趣事，回憶當年的巴士沒有冷氣，加上大熱天時又焗又曬，因此小時候坐巴士容易暈車浪及嘔吐。黎爸爸及黎媽媽為了不影響其他乘客，帶兒子出街時要帶定嘔吐袋，更要經常轉搭的士。黎耀祥說︰「係好貴，但冇辦法，爸爸媽媽對我真係好好，僅餘嘅錢都用咗嚟搭的士。」

（即時娛樂）