不正常愛情研究所｜KOL爆業界荒唐史 女網紅背CEO男友與70億富二代訂婚 (19:25)

J2節目《不正常愛情研究所》新一集講「KOL的流量密碼」，請來Ig粉絲人數超越10萬的美胸顧問兼健身教練Sausau爆業界荒唐史。Sausau表示作為美胸顧問，要不時展示成效增強說服力。她大爆KOL界荒唐史，表示曾聽聞女KOL A與男YouTuber因合作拍攝愛情小品日久生情，雖然KOL A當時已有一名拍了3、4 年拖且發展穩定的男友，仍選擇一腳踏兩船。男YouTuber後來在KOL A介紹下認識女KOL B，兩人同樣因合作拍片日久生情。Sausau說︰「B同位YouTuber發生關係，而A係唔知嘅，呢段關係到A結婚之後都一直維持住，直到A發現B同YouTuber關係之後先至斬纜。」

Susuca又透露一宗知名女KOL的世紀婚禮後續故事，她說︰「件事嘅男仔係我朋友，佢同女KOL相識100日就舉行咗個世紀婚禮。結婚唔夠半年，個女仔就長期唔返屋企，佢話因為唔想生小朋友。佢哋之後一直互相留難，個女仔唔返屋企，個男仔又搵唔到個女仔，兩個人最後離婚收場。個女KOL嘅現任男友，係佢前夫從小就認識嘅好朋友，關係好混亂。」

此外，Susuca還分享了一宗女KOL周旋於CEO及富二代之間的故事。她說︰「個女仔瞞住自己拍咗拖兩年半嘅CEO男朋友，同一個70億身家嘅富二代秘密訂婚。訂婚當日，因為有賓客認識事件中的CEO，影相時發現女主角熟口熟面，令件事爆煲。原本富二代仲想堅持娶女KOL，但最終為咗70億遺產而放棄，個女KOL要退番1800萬禮金。」

黃紫恩（Jojo）、伍倩彤（Gillian）又與Susuca分享「照騙環保呃like大法」，Gillian笑言最緊要環保︰「最多可以去到萬幾，通常有裸色部分會比較多Like。」Jojo透露獲公關界朋友指點迷津︰「最緊要若隱若現，夠清涼就自然多讚。」吳兆麟（Alan）笑指自己曾有一張水著相得到500多個讚，文頌男（Koba）亦說他曾一張赤裸上半身的曬肌照喪吸5000多個Like，比平日的Like數高出5倍。

（即時娛樂）