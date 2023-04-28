東張西望｜採訪過路費糾紛被喝罵 李旻芳未被嚇怕：驚都要做 (21:29)

無綫《東張西望》昨晚播出一集報道大埔元嶺村關於收取過路費的糾紛，有女村民投訴門前小路被阻塞，有自稱該路段業權人士要求付過路費，之後小路更被裝上鐵閘。女村民翻查地契，發現業權人是屬於葉姓人士，而非索取「過路費」的李姓男士。她們曾向政府部門求助，但都沒有用。

《東張西望》主持李旻芳與攝製隊曾到涉事的李姓男士的寓所採訪，但被一名女士拒絕受訪。他們轉到附近一間士多，打算訪問街坊，數名大漢見他們即喝罵不要拍攝，攝影師停止拍攝後，被要求刪片，攝影師拿著攝影機與大漢爭持，李旻芳未有退縮，伸手協助保護攝影機，最後報警處理，器材拉扯時有損壞。警員到場調停，並護送李旻芳與攝影師離開，警方以涉嫌刑事毀壞拘捕一名男子。

李旻芳在事件中表現淡定，她表示其實當時好緊張，見對方突然怒氣沖沖出來，擔心會發生什麼衝突。她指採訪不可以單方面報道事件，想大家可以心平氣和去解決問題。幸好事件中只是儀器損壞，沒有人受傷。當時報警後警察到場，她的心才定些。節目播出後她收到不少觀眾及網民留言叫她要小心，說打份工不要咁搏，令她感到好窩心，多謝大家關心。有網民叫她不要做前線採訪，她覺得不可以：「驚都要做，始終都要有人做，不可以因為驚就不處理，這樣只會助長他們，令到惡的人更加惡。」

（即時娛樂）