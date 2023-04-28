欠債4000萬被法院強制執行 李亞鵬自認失敗者：面臨困難遠不止此數 (22:35)

王菲前夫李亞鵬棄影從商，與兄長投資失利，欠下巨債，近日因未按時履行還款4000萬人民幣，被法院判強制執行。

李亞鵬今日在微博回應事件：「4000萬。這事紛紛攘攘很多年，回應一下：1、已和對方商定了還款計劃，強制執行是一個常規流程，不做解釋了。2、我現在面臨的困難遠不止這四千萬，過去幾年我的企業一直在苦苦支撐，十年沒有裁過員工的我終於在去年底開始大量裁員約200人，至今還欠付很多員工的補償金，好在都是老員工給予了公司充分的信任，允許我一點點去償還。3、欠債還錢，為自己的錯誤買單，天經地義，無需多言。這是我人生中的至暗時刻，但人生就是如此奇妙，在至暗時刻又給你一線光亮，這光亮便是讓我認識到了自己人生最大的錯誤——我的情懷遠大於我的能力！我何德何能要復活生活中的傳統文化；我何德何能要讓每一個孩子都再展笑顏；我何德何能去辦醫院辦教育。之前的我只是一個好大喜功的妄想者，現在的我已和自己和解，現在的我已入塵埃，更多的反省以後再和有興趣的朋友分享吧。

小伙伴們在等，我現在要去普洱茶專場開播了，想看到一個失敗者嘴臉的朋友可以來我的直播間；和我一樣面臨人生困境的朋友也可以來到我的直播間，讓我們共飲一杯茶，沒有什麼是一杯茶不能解決的，如果不行咱就喝一壺。“ 3～2～1～上茶。一號鏈接，好茶已上，請用茶。”」

（即時娛樂）