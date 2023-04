MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)正忙於拍攝電影《盜月者》及《12怪盜》,近日更頻頻開通宵,凌晨近2時開工,拍至早上7、8點才收工,近10時吃過早餐後就睡覺。雖然日夜顛倒,Anson Lo仍堅持每朝入睡前上網睇粉絲留言。他說︰「9:59AM,每天臨睡覺之前,細看你們在我post下的留言,和你們tag我的stories,都感到很窩心。你們會和我互動,回答我的問題,選擇我的選擇題。簡單的一句留言『我愛你』、『到時現場來支持你』、『食多啲嘢好好獎勵自己』等等的問候,可能對你們而言是每天的句子,但對我而言是會鼓舞到我的精神食糧。You all have no idea how powerful you really are to me﹗Good night﹗」

(即時娛樂)