法言人｜馬國明瀑布式喊戲2Take完成 林夏薇淋完紅酒再被潑紅油 (14:32)

金師爺最初投身師爺界時因太看重金錢，錯失了拯救大好青年詠德的機會，多年來除了自責，更被詠德家人怨恨。多年後，金師爺因偶遇詠德姐姐詠桐而想起過去，在佑家面前崩潰嚎哭。（大會提供 / 明報製圖）

馬國明在無綫劇集《法言人》中飾演金師爺，人前人後乜都「掂呀」，原來暗藏不為人知過去。他最初投身師爺界時因太看重金錢，錯失了拯救大好青年詠德的機會，多年來除了自責，更被詠德家人怨恨。多年後，金師爺因偶遇詠德姐姐詠桐（林熹瞳飾）而想起過去，更在佑家（林夏薇飾）面前崩潰嚎哭。馬國明在這場戲中瀑布式流淚，獲網民讚「入晒戲」。

他表示拍攝當日分別拍了一個遠鏡及一個大頭近鏡，感謝台前幕後配合及有個好劇本，感動到他才拍出效果。林夏薇回憶拍攝時也深受感動︰「見到金師爺咁都好想流眼淚，但又唔可以，因為呢個時候我個角色要畀佢依靠，所以都好難忘。」馬國明回憶當年《降魔的》中入火場救金剛小儀一場喊戲，至今仍十分難忘。他說︰「我要喺冇對手同對白情况下完成，要重複咁入火場，每次都要有嗰個情緒，同埋對白主要係『阿爸阿爸』，要靠自己幻想。」馬國明坦言初入行時曾被喊戲考起︰「初初入行都唔係成日喊得出，後尾累積咗經驗好啲。我覺得最緊要係劇本，我好彩都遇到好劇本，劇本畀到你嘅話，拍喊戲就唔太難。」談到與林夏薇CP形象受歡迎，他說︰「我同薇薇好夾，佢笑點好低，同佢開工其實幾好笑。」

林夏薇飾演的佑家繼被淋紅酒後，在昨晚一集又慘被淋中紅油。事緣詠桐因欠債向金師爺借錢，其間遇上追數佬，混亂間身穿白色套裝的佑家慘中紅油。林夏薇笑言「紅」運當頭︰「當日用嘅係真紅油，好考潑嗰個演員嘅技術，因為我嗰套係白色衫返唔到轉頭，拍之前大家有教個演員點樣去潑，個難度係要搵準個位，所以嗰位演員事前都拎住盆水係咁喺度練，我都有安慰叫佢唔好咁大壓力。最後佢好認真咁練咗好多次，好彩最終一Take過，出嚟個畫面都幾靚。」

（即時娛樂）