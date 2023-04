林宥嘉(Yoga)時隔4年再來港開騷,昨晚在紅館舉行首場《林宥嘉idol 2023世界巡迴演唱會香港站》。他以已故日本殿堂級音樂人坂本龍一的作品為演唱會揭開序幕,隨後自彈自唱《一點點》、《請說》等歌曲,並用廣東話向樂迷問好。Yoga說︰「大家好,我係林宥嘉,好耐無見!好耐冇嚟香港開演唱會,我估你哋普通話已退步,我嘅廣東話都有退步,不過唔緊要,我今晚之後會進步。」他笑言不懂廣東話的父母也在場內,因此這晚有藉口「雙語廣播」。

他獻唱《如同悲傷被下載了兩次》時,透過現場屏幕打出的字句「渣男」、「小短腿」、「嘴怪怪的」等來自嘲。Yoga又表示︰「大家在地球村生活,都會遇到不開心、甚至沮喪,有時可能抓不住某些事。我努力學習尋找人生意義,所以要分享音樂、分享愛。香港朋友,祝福你哋,天天開心!我珍惜現在擁有,和另一半及小朋友好好享受生活,簡單吃吃喝喝已開心。Only love can overflow black holes﹗」有歌迷在安歌環節上大叫「除衫」,Yoga笑答︰「大家上網找我的新歌MV就會看到﹗Thank you for supporting my body!」

