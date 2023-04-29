Lokman《造星》前多次想放棄轉行 曾為被指MIRROR下弦激氣 (18:33)

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）首次孭重飛做男一，伙拍影帝林家棟主演電影《命案》。雖然早在參加《全民造星》前已演過電影《狂舞派》，他近日接受商台《星光背後》訪問時自言是電影初哥，在《命案》中飾演有殺人傾向的沉重角色，最初壓力大到跟不上拍攝。Lokman說︰「最初未熟習拍攝節奏，驚到甩碌。導演頭兩日都話嚇親，話係咪揀錯人。我拍咗個多星期，至真正投入到。」首與林家棟合作，Lokman最初有點怯，幸得對方無私教導，獲益良多。他說︰「家棟會主動慢慢同我研究，如我做錯咗，佢會提醒我。佢休息時會好靜咁思考，情緒唔會飛來飛去。我喺成個拍攝過程中，袋咗好多『錢』落袋。家棟知我最初驚，唔會走過嚟，熟絡咗就會主動同我傾，真係個好好學習對象。」

Lokman讀中一時已決定以跳舞為終身職業，至2013年拍攝《狂舞派》時已是非常有名的舞者兼排舞師。2018年參加《全民造星》前，Lokman曾多次因為收入問題而想過轉行。他說︰「當時成就唔係好，感覺浮浮沉沉，又搵唔到錢。街舞喺嗰個年代唔太流行，我跳Locking更加是小眾，好多時每個月只掙到數千蚊。我有好幾次想轉行，但往往就有個工作留你幾個月，最後嗰次就出現《造星》，阿Dee（何啟華）搵我一齊參加。」

MIRROR於《全民造星》後成軍，之後更極速走紅，Lokman坦言台前幕後均沒預計過。談到鏡粉（粉絲暱稱）之間為支持自己的偶像而爭執，他坦言隊友十分心痛︰「希望鏡粉能團結，支持整隊MIRROR﹗」對於12子被分為「上、下弦」，Lokman說︰「一開始係激氣，咁樣分會抹殺大家嘅努力。網民有時係幾尖酸刻薄，起碼最初係傷到我。點解要咁形容？我都好努力喎﹗講到我哋冇努力過咁﹗後來明白把口生喺人哋度，淨係我激氣，睇吓笑吓就算。」

Lokman坦承MIRROR成名後，12子曾因相處時間少產生誤會，幸公司安排他們拍攝節目《調教你MIRROR》來化解問題。他說︰「之前真係冇機會傾偈、溝通、認識，當大家唔知大家諗法就靠估，就愈嚟愈多誤會。好彩有嗰個節目，大家之後肯拎出嚟講，你肯講多啲，我就肯再講多啲，關係就好好多。」去年7月的紅館演唱會事故後，MIRROR曾休息數月，Lokman回憶他們在那段日子盡量給予彼此空間，不會刻意問對方「點呀你？無乜嘢嘛」。他說︰「最重要畀空間大家去梳理自己。反而係一種男人嘅浪漫，再見面時點吓頭，問句ok？咁就大家一齊繼續衝。」Lokman感謝不少粉絲堅持不退票，等MIRROR重開演唱會。他說︰「感恩又感激，我們好難做乜去報答佢哋，唯有睇吓有冇機會補償佢哋嘅損失！」

（即時娛樂）