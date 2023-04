王君馨宣布將於6月8日假旺角麥花臣場館舉行《Light It Up G. Racie 王君馨 1st Concert》,暫定1場。(林祖傑攝)

王君馨(Grace)今日在商場舉行記者會,宣布將於6月8日假旺角麥花臣場館舉行《Light It Up G. Racie 王君馨 1st Concert》,暫定1場,如門票銷情好或再加開1場。她在活動上首唱新歌《Fly me to you》,又提早慶祝下月5號的生日。Grace表示丈夫Daniel也有到場支持,但因怕醜而躲進人群內。她說︰「本來想請他上台,和他跳辣身舞,但他不肯,連第1行也不想坐,所以我會將位置送給被抽出的幸運兒,現場一位VVIP觀眾。」

Grace為演唱會請來7位排舞師幫忙,她透露舞台服不乏性感設計︰「最怕在爸爸面前跳舞,我要安排廁所位,令爸爸錯過這環節。」除了健身操肌,Grace也有跟隨馮允謙介紹的唱歌老師上堂。她說︰「很感恩有機會開騷,我一直想開個唱,曾用了很多方法問製作單位可有興趣,惟通通關上門。我一直製作歌曲的錢已燒得七七八八,真的希望大家買飛幫補吓。」

Grace表示結婚時曾向丈夫承諾兩年後生小朋友,但現在已過了6年,因此開完演唱會後就會計劃生育。

(即時娛樂)