《死屍死時四十四》票房破2000萬 鄭中基預告3000萬分享Edan笑料 (23:15)

毛舜筠、鄭中基、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、黃又南、余香凝、楊偉倫、胡麗英等演出的黑色喜劇電影 《死屍死時四十四》，於4月4日上映，至昨日票房破2000萬，暫列2023年港產片票房第2位。團隊仍然繼續努力謝票及宣傳，今日導演何爵天與楊偉倫、胡麗英到沙田的戲院謝票。

眾演員得知票房破2000萬大感開心，毛舜筠表示：「自從開關後，票房要過2000萬已經會係一件極唔容易嘅事，希望大家繼續支持香港電影，繼續支持《死屍死時四十四》。」鄭中基說：「好多謝所有入場支持我哋嘅觀眾，好感恩衝到去2000萬票房 ，其實我同Edan拍戲嗰時發生咗件好好笑嘅事，好想同大家分享，到3000萬票房嗰時我哋就話畀大家知。」Edan：「好多謝每一個入場支持嘅朋友，如果覺得好睇，希望你哋分享畀身邊嘅朋友，亦都希望睇完之後都拎到啲嘢走，覺得開心、抒發、有共鳴，有啲道理拎到走，聽到Roanld講話到3000萬就有一件好笑嘅事同大家分享，都好想知係咩嚟，希望有機會聽到。」黃又南：「其實我自己都好耐冇睇過一部笑得咁開心嘅戲，希望更多觀眾可以分享到呢份開心，快啲介紹俾多啲朋友，笑聲係無價嘅！」余香凝：「好開心《死屍死時四十四》過咗2000萬，希望觀眾多啲入場，等我哋可以快啲衝上3000萬，呢部係大家睇完都好開心嘅電影，今日全港電影戲票$30，希望好多觀眾睇完之後推介俾朋友睇，之後再入場睇。」

（即時娛樂）