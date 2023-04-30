馬時亨‧香港情｜薛家燕1967年出國片段曝光 數百粉絲送機勁墟冚 (12:17)

由馬時亨主持的節目《馬時亨 香港情》昨晚（29日）播出第2集，嘉賓是薛家燕和黎耀祥，2人與馬時亨暢談昔日與「交通」有關趣事，以自身經歷見證香港交通史變遷，並大讚香港交通一日千里。根據節目內容，原來家燕姐1979年為地鐵通車拍攝廣告的酬勞是3000港元，翻查資料當年市區一個400呎單位，售價約為20多萬港元，難怪馬時亨與黎耀祥驚歎家燕姐酬勞豐厚。

8歲開始童星生涯的家燕姐見識廣博，單是關於「交通」趣聞已俯拾皆是，家燕姐透露陳寶珠是當年「七公主」中，坐得最多「嘩啦嘩啦」的成員：「當時應已有渡海小輪，但去到半夜就冇得搭，咁就要坐『嘩啦嘩啦』過海。嗰時寶珠姐住香港，我哋片場好多喺九龍，所以收工只要一過咗12點，佢就要趕去搭『嘩啦嘩啦』，佢仲話：『好似3元定唔知5蚊一個人』。」馬時亨聞言即大嘆「好貴」。

家燕姐又指當年就算身穿盛裝，仍會選擇坐渡海小輪過海，並笑言是等閒事：「嗰時每年有個叫『十大明星』嘅頒獎典禮，我哋個個就盛裝坐小輪過去大會堂攞獎，好多影迷跟住。」家燕姐透露當年很享受看海，但切忌拿出相機拍照，否則場面一發不可收拾：「嗰時有少少名氣啦，你出嚟一影相，就成段路程都係咁影相㗎喇。」

談到昔日墟冚場面，家燕姐笑言最難忘是坐飛機出國：「嗰個年代唔係咁多人有飛機坐，嗰時出外登台有幾百個Fans送機，仲拍埋新聞片，上埋架飛機揮手講bye bye，你話幾巴閉。」

家燕姐還向製作組提供自己1967年坐飛機出國盛况片段，大批粉絲送機，戴著黑超的家燕姐，向在場粉絲打招呼之餘，又近距離握手，相當親民。當年家住鑽石山的家燕姐，又分享了與「飛機」超近距離接觸的趣事：「啟德（機場）得一條跑道，佢哋降落時係要褪過去大磡村，轉番轉頭先出番去啟德機場，嗰時係要block晒啲位，唔畀行人同行車。」

（即時娛樂）