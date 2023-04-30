柳應廷成就解鎖 跟偶像林宥嘉紅館合唱：好像發夢一樣 (13:05)

Jer（左圖）跟偶像林宥嘉同場合唱，他在毫無準備兼突發情况下清唱，亦發揮水準。（馬天佑Ig影片截圖）

台灣歌手林宥嘉昨晚（29日）在紅館舉行第2場《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》，MIRROR成員柳應廷（Jer）﹑李駿傑（Jeremy）﹑容祖兒﹑蔡卓妍﹑DJ當奴等捧場。

Jer是林宥嘉的超級粉絲，昨晚安歌環節，坐在觀眾席的Jer突然被林宥嘉點名，並邀請他合唱一段《眼色》，受寵若驚的Jer大叫Oh my god，他在毫無準備兼突發情况下清唱，亦發揮水準，全場掌聲雷動，而Jeremy亦全程拍下Jer追星過程，今次絕對是成就解鎖。

事後Jer在社交平台曬出和林宥嘉及李駿傑合照，興奮心情久久未能平復，他寫道：「痴（黐）線系列！！！！！唱完之後我不斷問自己係真的嗎？

好像發夢一樣，台前是林宥嘉，然後是跟他合唱（O~M~G~現在都不能相信...）其實很多年前，我中學畢業禮的時候已經唱他的說謊...但找不到影片了，今次能成為觀眾之一，在台下唱已經很開心，但真的想不到今天...

真的謝謝你@yogalin_official（林宥嘉）知道我們的歌，還有非常鼓勵我們，還給機會我跟你合唱，謝謝，剛才真的嚇壞了，然後都緊張到爆炸了。

還有謝謝你一直以來，用音樂影響著我，而我都會不斷無意地唱他的歌，但從來都沒有想過像今天一樣跟他合唱，its crazy!謝謝，真的謝謝你！」

（即時娛樂）