Gareth.T戶外騷 與韓星DPR Ian及DPR Live鬥騷肌 (14:41)

香港唱作人Gareth.T（湯令山）聯同韓國Hip Hop歌手DPR Ian及DPR Live的《VIVA PARADISE：AFTER THE APOCALYPSE》戶外音樂會，4月28日在西九龍文化區翠竹公園「AXA x Wonderland」順利完成。Gareth.T獻唱多首大熱歌曲，並向台下粉絲潑水「降溫」。首度來港演出的DPR Ian及DPR Live不停高呼「I Love Hong Kong」，還大方除衫騷肌。

Gareth.T為音樂會打頭陣獻唱，一口氣唱出歌曲《how far》、《boyfriend material》、《buzz cut》及《speed Limit》。演出期間Gareth.T不時走近台邊，拿着水樽向台下粉絲潑水，為熱情的粉絲「降溫」，Gareth.T也汗流浹背，並脫下紅色上衣，剩下背心露出雙臂，有粉絲嫌未夠盡興，大叫「除埋背心」、「除埋褲」。

之後輪到DPR Live及DPR Ian登場，台下粉絲高呼他們的名字。DPR Live率先登台獻唱，將音樂會氣氛瞬間推高；又走近台邊與粉絲互動，還將喝完的水樽抛落台送給粉絲留念。DPR Ian緊接現身，與DPR Live合唱《Boom》及《No Blueberries》。DPR Ian單獨演出，「真空」上陣僅穿黑色外套，稍為露出肩膊，粉絲尖叫聲四起，尾段直接脫去外套，全場粉絲即時瘋狂尖叫，氣氛推至高峰。

（即時娛樂）