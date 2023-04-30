肥媽李鼎｜肥媽擸刀護子險出事 躁底鼎爺爆粗獲讚：我講得好順耳 (13:46)

肥媽憶起兒子當年被打的畫面，一時感觸哽咽。（大會提供）

無綫飲食節目《肥媽李鼎》明晚（5月1日）播出第4集，主題是「火爆事件簿」。愛惜家人的肥媽坦言家人是她不能被觸及的底線，她說：「唔好搞到我屋企人，如果唔係老竇都係假！」

肥媽一邊炮製「火爆酸辣粉」，一邊說為保護兒子做過的火爆事，她說：「有一年過年，有個差唔多19歲好大隻嘅𡃁仔，佢畀人用桔掟中後面，我個仔嗰時2歲幾，哈哈哈喺度笑，佢就打到我個仔個鼻腫晒流晒血，成個面係認唔到樣，個仔一返到嚟就嗌救命，我就咁拎住把刀衝出去，一刀就劈落去，一劈佢就一縮，佢件軍褸爛咗啲棉花出晒嚟。」

回憶起當時的畫面，肥媽哽咽說：「冇得傾呀呢鑊，你唔明一個做阿媽嘅感覺，佢（兒子）個鼻爛晒成個樣都唔同咗，你有咩理由咁樣打我個仔，我嘅底線就係我啲仔女。」

鼎爺則大爆「老臨抽水」事件，他說：「有次喺TVB拍嘢，佢係一線女演員，有個臨時演員借啲意喺度『揩下哄下』，我話你搞咩嘢，佢話『關你X事』，我即刻着火，跟住佢就變咗豬頭喇叭嘴！」肥媽與游嘉欣（游游）即時八妹上身問該女星是誰，鼎爺說：「80年代，𠵱家返咗內地工作。」結果機智的肥媽即時說出女星的身分。

游游講到不少人認為肥媽和鼎爺十分躁底，肥媽坦言：「大聲唔代表我唔斯文，講粗口唔代表冇文化。」鼎爺接話：「黃霑有冇文化？佢句句都有粗口嘅。」此時，游游竟膽生毛說：「肥媽講得十分之流暢。」肥媽即拋窒游游說：「乜你有聽到我講粗口咩？」

鼎爺則自爆講粗口獲讚賞，他笑言：「我講粗口好順耳㗎喎，有人話我講粗口有高低音Do Re Mi。」提到圈中火爆王，肥媽和鼎爺異口同聲指黃秋生性格火爆，鼎爺亦提到另一位火爆男星：「你一辣到佢，佢就癲㗎喇，頸筋都現埋！」

肥媽再爆與「大傻」成奎安在內地登台的經歷，兩人目擊女公關被有勢力人士打，女士被男士打理應值得同情，惟該女士衰多口惹禍，令到肥媽和大傻目擊整個過程時忍不住爆笑，肥媽還重演該幕情景。

（即時娛樂）